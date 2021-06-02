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    «Ти хохол. Поставлю на коліна й кулю в лоб». П’яний московський священник погрожував поліцейському (відео)

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    За кермом був настоятель храму Московської церкви&nbsp;Василь Савка - «Ти хохол. Поставлю на коліна й кулю в лоб». П’яний московський священник погрожував поліцейському (відео)
    За кермом був настоятель храму Московської церкви Василь Савка
    Скріншот фото: відео Галина Єреміца

    На водія складено протокол згідно зі ст. 173 (дрібне хуліганство) КУпАП

    На Буковині священник Московського патріархату Василь Савка, якого п’яним за кермом затримали в селі Коровія, погрожував правоохоронцям «всадити кулю в лоб» і називав їх «бандерівцями» та «хохлами». Від проходження огляду на стан сп’яніння чоловік відмовився.

    Сам інцидент трапився ще 18 квітня, але відео затримання священника з’явилося в мережі лише недавно. Кадри опублікувала на YouTube-каналі Галина Єреміца.

    Поліцейські зупинили автомобіль Renault Megane ввечері. Звідки вийшов дуже п’яний водій, який хитався з боку в бік і ледве говорив.

    З'ясувалося, що за кермом був настоятель храму на честь святих Архангелів Михаїла та Гавриїла Московської церкви в селі Балківці Новоселицького району Чернівецької області.

    Правоохоронці, судячи з відео, намагалися заспокоїти отця Василія, говорили йому: «Тихенько», а також закликали зійти з проїжджої частини, тому що там їздять машини. Священник у цей час грубіянив копам.

    «Через пів року прийдуть румуни. Знаєш молдовську, румунську мову? Ні? Дорогий, я тебе!.. Бандерівець! Ти є хохол! Але завтра, запам’ятай, я тебе на коліна поставлю!.. Якщо не будеш знати румунську, я тобі кулю в лоб й розстріляю! Сволота бандерівська!» – викрикував погрози батюшка.

    На водія складено протокол згідно зі ст. 173 (дрібне хуліганство) КУпАП. Якщо провину священника Московської церкви доведуть у суді, він може отримати штраф у 17 тисяч гривень із позбавленням права керування транспортними засобами на один рік.

    Нагадаємо, на Закарпатті Московський патріархат, попри протести, будує нову церкву.

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    Теги: церква РПЦ Російська православна церква в Україні релігія водій автомобіль
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    «Ти хохол. Поставлю на коліна й кулю в лоб». П’яний московський священник погрожував поліцейському (відео)