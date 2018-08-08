Холодницький розповів, за що його не люблять антикорупційні активісти



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Назар Холодницький

«У мене, наприклад, до НАБУ є запитання, чому не розслідуються наші ключові провадження», - заявив Холодницький

Керівник Антикорупційної прокуратури Назар Холодницький в інтерв’ю «Главкому» заявив, що антикорупційні активісти його критикують, бо він – «не статист НАБУ».

«У мене, наприклад, до НАБУ є запитання, чому не розслідуються наші ключові провадження. Ми вже більше року говоримо про справу Приватбанку, а детективи навіть не зрушили з місця і не знають, з чого починати. У кінці минулого року ГПУ відкрила кілька кримінальних проваджень проти колишніх керівників або власників Приватбанку, зокрема – проти Ігоря Коломойського, за статтею про доведення установи до неплатоспроможності. Генпрокурор Юрій Луценко уточнював, що ГПУ, НАБУ та САП розслідують кілька справ, пов'язаних з Приватбанком. Чому прокурори б’ються по «Роттердам+» – експертизи призначаємо, питання вичитуємо – а детективи підходять до процесу «рівно-криво, аби живо»? Чомусь відпочинок Корчак у Шешорах – це «страшний злочин», а щодо Гонтаревої у Мальдівах - провадження закрито», - зазначив керівник Антикорупційної прокуратури.

Він зауважив, що на оголошення рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів антикорупційних активістів прийшло «людей 8-10». «Головне, влаштувати штовханину у коридорі, взяти в руки плакати і кричати голосніше «Ганьба!» - сказав Холодницький.

«А не люблять (Холодницького. – Ред.) тому, бо я прийшов сюди не для того, щоб бути статистом НАБУ, як і мої прокурори. І їхній відкритий лист це довів: 33 з 36-ти підписали, ще троє були у відпустці», - підкреслив керівник Антикорупційної прокуратури.