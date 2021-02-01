В Україні запрацює онлайн-платформа для запису на вакцинацію

Зареєструватися на вакцинацію від коронавірусу можна буде онлайн

Влада обіцяє, що за два тижні в Україні розпочнеться ковід-вакцинація

В Україні створять онлайн-платформу, де можна буде записатися у чергу на вакцинацію від коронавірусу.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час наради в своєму Офісі.

Онлайн-платформу презентують в лютому.

«Уряд чітко пояснить людям, як записуватися на вакцинацію від Covid-19 і як буде відбуватися цей процес. Онлайн-платформа повинна бути чіткою і зручною», - пояснив президент.

МОЗ наразі переконує. що до отримання Україною вакцин від коронавірусу залишилося два тижні.

Урядовці кажуть, що для початку вакцинації уже підтверджено отримання Україною 117 тисяч доз вакцини виробництва компанії Pfizer/Biontech. Постачання цих вакцин до України розпочнеться через два тижні, тобто в середині лютого.

Також листом COVAX Міністерству охорони здоров'я було підтверджено постачання й іншої вакцини, а саме виробництва компанії AstraZeneca у кількості від 2,1 млн до 2,7 млн доз. Постачання даної вакцини буде здійснюватися протягом першого-другого кварталі 2021 року.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав закон, що дозволяє почати вакцинацію українців від коронавірусу.

29 січня Рада ухвалила закон про екстрену реєстрацію вакцин. Завдяки цьому закону Україна зможе використовувати вакцини від коронавірусу Pfizer/BioNTech, Sinovac Biotech, Moderna, Sinopharm, AstraZeneca.

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