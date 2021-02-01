Оперативні дані МОЗ: кількість хворих на Covid-19 суттєво знизилася
Захворіли 71 дитина та 65 медпрацівників
В Україні станом на 1 лютого виявлено 2 030 нових хворих на коронавірус. Це на 1 147 людей менше, ніж попередньої доби (3 177). Зокрема, захворіли 71 дитина та 65 медпрацівників. Такі цифри повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1103 особи;
- летальних випадків – 61;
- одужало – 5131 особи;
- здійснено тестувань за добу – 12 825 (зокрема методом ПЛР – 9 873, методом ІФА – 2 952).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1 221 485 осіб;
- одужало – 1 023 915 особи;
- летальних випадків – 22 768;
- проведено ПЛР-тестувань – 6 257 875.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (297), м. Київ (160), Миколаївській (152), Львівській (146) та Закарпатській (127) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 160 випадків;
- Вінницька область – 79 випадків;
- Волинська область – 59 випадків;
- Дніпропетровська область – 76 випадків;
- Донецька область – 62 випадки;
- Житомирська область – 102 випадки;
- Закарпатська область – 127 випадків;
- Запорізька область – 87 випадків;
- Івано-Франківська область – 297 випадків;
- Київська область – 100 випадків;
- Кіровоградська область – 3 випадки;
- Луганська область – 20 випадків;
- Львівська область – 146 випадків;
- Миколаївська область – 152 випадки;
- Одеська область – 71 випадок;
- Полтавська область – 56 випадків;
- Рівненська область – 27 випадків;
- Сумська область – 61 випадок;
- Тернопільська область – 85 випадків;
- Харківська область – 36 випадки;
- Херсонська область – 20 випадків;
- Хмельницька область – 3 випадки;
- Черкаська область – 40 випадків;
- Чернівецька область – 124 випадки;
- Чернігівська область – 37 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Також, за минулу добу, 31 січня, у Києві коронавірус виявлено у 160 людей. Це на 55 осіб менше, ніж за попередню добу (за добу 30 січня було 215 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 128549 випадків захворювання на Covid-19.