Оперативні дані МОЗ: кількість хворих на Covid-19 суттєво знизилася

Захворіли 71 дитина та 65 медпрацівників

В Україні станом на 1 лютого виявлено 2 030 нових хворих на коронавірус. Це на 1 147 людей менше, ніж попередньої доби (3 177). Зокрема, захворіли 71 дитина та 65 медпрацівників. Такі цифри повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1103 особи;

летальних випадків – 61;

одужало – 5131 особи;

здійснено тестувань за добу – 12 825 (зокрема методом ПЛР – 9 873, методом ІФА – 2 952).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 221 485 осіб;

одужало – 1 023 915 особи;

летальних випадків – 22 768;

проведено ПЛР-тестувань – 6 257 875.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (297), м. Київ (160), Миколаївській (152), Львівській (146) та Закарпатській (127) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 160 випадків;

Вінницька область – 79 випадків;

Волинська область – 59 випадків;

Дніпропетровська область – 76 випадків;

Донецька область – 62 випадки;

Житомирська область – 102 випадки;

Закарпатська область – 127 випадків;

Запорізька область – 87 випадків;

Івано-Франківська область – 297 випадків;

Київська область – 100 випадків;

Кіровоградська область – 3 випадки;

Луганська область – 20 випадків;

Львівська область – 146 випадків;

Миколаївська область – 152 випадки;

Одеська область – 71 випадок;

Полтавська область – 56 випадків;

Рівненська область – 27 випадків;

Сумська область – 61 випадок;

Тернопільська область – 85 випадків;

Харківська область – 36 випадки;

Херсонська область – 20 випадків;

Хмельницька область – 3 випадки;

Черкаська область – 40 випадків;

Чернівецька область – 124 випадки;

Чернігівська область – 37 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Також, за минулу добу, 31 січня, у Києві коронавірус виявлено у 160 людей. Це на 55 осіб менше, ніж за попередню добу (за добу 30 січня було 215 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 128549 випадків захворювання на Covid-19.