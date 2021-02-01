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    Оперативні дані МОЗ: кількість хворих на Covid-19 суттєво знизилася

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    Найбільша кількість хворих зареєстрована на Західній Україні - Оперативні дані МОЗ: кількість хворих на Covid-19 суттєво знизилася
    Найбільша кількість хворих зареєстрована на Західній Україні

    Захворіли 71 дитина та 65 медпрацівників

    В Україні станом на 1 лютого виявлено 2 030 нових хворих на коронавірус. Це на 1 147 людей менше, ніж попередньої доби (3 177).  Зокрема, захворіли 71 дитина та 65 медпрацівників. Такі цифри повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.

    Також за минулу добу:

    • госпіталізовано – 1103 особи;
    • летальних випадків – 61;
    • одужало – 5131 особи;
    • здійснено тестувань за добу – 12 825 (зокрема методом ПЛР – 9 873, методом ІФА – 2 952).

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 1 221 485 осіб;
    • одужало – 1 023 915 особи;
    • летальних випадків – 22 768;
    • проведено ПЛР-тестувань – 6 257 875.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (297), м. Київ (160), Миколаївській (152), Львівській (146) та Закарпатській (127) областях.

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    Кількість захворювань в регіонах за добу:

    • м. Київ – 160 випадків;
    • Вінницька область – 79 випадків;
    • Волинська область – 59 випадків;
    • Дніпропетровська область – 76 випадків;
    • Донецька область – 62 випадки;
    • Житомирська область – 102 випадки;
    • Закарпатська область – 127 випадків;
    • Запорізька область – 87 випадків;
    • Івано-Франківська область – 297 випадків;
    • Київська область – 100 випадків;
    • Кіровоградська область – 3 випадки;
    • Луганська область – 20 випадків;
    • Львівська область – 146 випадків;
    • Миколаївська область – 152 випадки;
    • Одеська область – 71 випадок;
    • Полтавська область – 56 випадків;
    • Рівненська область – 27 випадків;
    • Сумська область – 61 випадок;
    • Тернопільська область – 85 випадків;
    • Харківська область – 36 випадки;
    • Херсонська область – 20 випадків;
    • Хмельницька область – 3 випадки;
    • Черкаська область – 40 випадків;
    • Чернівецька область – 124 випадки;
    • Чернігівська область – 37 випадків.

    Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

    Також, за минулу добу, 31 січня, у Києві коронавірус виявлено у 160 людей. Це на 55 осіб менше, ніж за попередню добу (за добу 30 січня було 215 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 128549 випадків захворювання на Covid-19.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я Україна Максим Степанов коронавірус
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