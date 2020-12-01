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    Хорватія змінила правила в'їзду: що треба знати українцям

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    Уряд Хорватії визначив перелік українців, які постійно проживають в Україні, але мають право в'їжджати в країну за виняткових підстав - Хорватія змінила правила в'їзду: що треба знати українцям
    Уряд Хорватії визначив перелік українців, які постійно проживають в Україні, але мають право в'їжджати в країну за виняткових підстав

    Нові правила діятимуть з 1 по 15 грудня

    Хорватія у понеділок вирішила змінити правила перетину кордону для іноземців, в тому числі українських громадян.

    Як повідомляє посольство України в Хорватії, рішення штабу цивільного захисту Хорватії набуде чинності 1 грудня та діятиме до 15 грудня 2020 року.

    Заборона на в'їзд в Хорватію не буде поширюватися на українців з дійсною посвідкою на проживання в країнах ЄС, які прибувають в Хорватію безпосередньо з країн ЄС, які входять до «зеленого списку».

    Також у Хорватію зможуть потрапити українці з посвідкою, які подорожують транзитом, але вони повинні довести, що не затримувалися в інших країнах ЄС, через які також рухалися транзитом.

    Іншим українцям, які прямуватимуть у Хорватію з країн ЄС, дозволять в'їзд тільки після пред'явлення негативного ПЛР-тесту на коронавірус, який був зроблений не пізніше, ніж за 48 годин до прибуття на кордон, або за умови самоізоляції до здачі ПЛР-тесту на території Хорватії.

    Також уряд Хорватії визначив перелік українців, які постійно проживають в Україні, але мають право в'їжджати в країну за виняткових підстав:

    • медики, дослідники та працівники з догляду за літніми людьми за умови негативного ПЛР-тесту;
    • прикордонники;
    • працівники транспортної галузі;
    • дипломати, військові, правоохоронці, працівники гуманітарної сфери або особи цивільного захисту при виконанні обов'язків, співробітники міжнародних організацій;
    • особи, які подорожують транзитом, за умови виїзду з країни протягом 12 годин;
    • учні чи студенти навчальних закладів;
    • моряки за умови негативного ПЛР-тесту;
    • особи, які мають невідкладні особисті/сімейні причини, ділові причини чи інші економічні інтереси за умови негативного ПЛР-тесту.

    Нагадаємо, нещодавно Україна оновила «червоний» список країн, до якого знову потрапила Хорватія.

    Після прибуття з країн «червоної» зони вимагається самоізоляція із застосуванням додатка «Дій вдома». Ізоляцію можливо припинити достроково після отримання негативного ПЛР-тесту.

    Теги: прикордонники ЄС українці посольство Хорватія Україна кордон коронавірус
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