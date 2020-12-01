Хорватія змінила правила в'їзду: що треба знати українцям

Уряд Хорватії визначив перелік українців, які постійно проживають в Україні, але мають право в'їжджати в країну за виняткових підстав

Нові правила діятимуть з 1 по 15 грудня

Хорватія у понеділок вирішила змінити правила перетину кордону для іноземців, в тому числі українських громадян.

Як повідомляє посольство України в Хорватії, рішення штабу цивільного захисту Хорватії набуде чинності 1 грудня та діятиме до 15 грудня 2020 року.

Заборона на в'їзд в Хорватію не буде поширюватися на українців з дійсною посвідкою на проживання в країнах ЄС, які прибувають в Хорватію безпосередньо з країн ЄС, які входять до «зеленого списку».

Також у Хорватію зможуть потрапити українці з посвідкою, які подорожують транзитом, але вони повинні довести, що не затримувалися в інших країнах ЄС, через які також рухалися транзитом.

Іншим українцям, які прямуватимуть у Хорватію з країн ЄС, дозволять в'їзд тільки після пред'явлення негативного ПЛР-тесту на коронавірус, який був зроблений не пізніше, ніж за 48 годин до прибуття на кордон, або за умови самоізоляції до здачі ПЛР-тесту на території Хорватії.

Також уряд Хорватії визначив перелік українців, які постійно проживають в Україні, але мають право в'їжджати в країну за виняткових підстав:

медики, дослідники та працівники з догляду за літніми людьми за умови негативного ПЛР-тесту;

прикордонники;

працівники транспортної галузі;

дипломати, військові, правоохоронці, працівники гуманітарної сфери або особи цивільного захисту при виконанні обов'язків, співробітники міжнародних організацій;

особи, які подорожують транзитом, за умови виїзду з країни протягом 12 годин;

учні чи студенти навчальних закладів;

моряки за умови негативного ПЛР-тесту;

особи, які мають невідкладні особисті/сімейні причини, ділові причини чи інші економічні інтереси за умови негативного ПЛР-тесту.

Нагадаємо, нещодавно Україна оновила «червоний» список країн, до якого знову потрапила Хорватія.

Після прибуття з країн «червоної» зони вимагається самоізоляція із застосуванням додатка «Дій вдома». Ізоляцію можливо припинити достроково після отримання негативного ПЛР-тесту.