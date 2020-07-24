Хорватський парламент затвердив новий уряд



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Андрій Пленкович знову став прем'єр-міністром Хорватії

Прем'єр-міністр пообіцяв посилено боротися з корупцією

Парламент Хорватії затвердив новий правоцентристський уряд на чолі з прем'єр-міністром Андреєм Пленковичем.

50-річний політик уже представив у парламенті програму і склад уряду. Свої місця зберегли міністр закордонних справ Гордана Грліч, міністр фінансів Здравко Маріч та міністр охорони здоров'я Віллі Берош.

Прем'єр-міністр пообіцяв посилено боротися з корупцією. Попередній Кабмін, який також очолював Пленкович, кілька міністрів покинули через корупційні скандали.

Незважаючи на незначну більшість у 76 голосів у 151-місцевому парламенті, уряд Пленковича, як очікується, матиме стійку парламентську підтримку.

«Наше ключове завдання-забезпечити добробут наших громадян ... щоб зберегти їх здоров'я і робочі місця в часи пандемії», - сказав Пленкович в парламенті.

Більшість міністрів з попереднього кабінету Пленковича залишилися на своїх постах, включаючи міністра фінансів Здравко Маріча, який вважається ключовим фактором підтримки державних фінансів на шляху до того, щоб Хорватія прийняла євро до 2024 року.

Раніше повідомлялося, що у Хорватії скоротять склад нового уряду.