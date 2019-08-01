Богдан потрапив у скандал через Онищенка, який обматюкав Ляшка і Кличка



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Андрій Богдан

Богдан нарвався на критику українців через репост запису Онищенка про Ляшка

Голова Офісу президента Андрій Богдан потрапив в неприємну історію через публікацію в Facebook.

Багатьом українцям не сподобалося те, що Богдан зробив репост запису нардепа-втікача Олександра Онищенка.

Нагадаємо, Ляшко записав і опублікував відео на підтримку мера Києва Віталія Кличка, у якого скандал з Богданом.

Він зазначив, що Кличко є законно обраним мером Києва і закликав лідерів інших політичних сил об’єднатись у захисті України від «зеленої чуми».

«Я запропонував законно обраному меру Києва зупинити наступ «зеленої чуми» на самоврядування Києва і захоплення України. Віталій показав отак (Ляшко тоді показав піднятий догори великий палець — ред.). Я звертаюся до всіх інших лідерів партій, давайте об'єднуватися, відкидати протиріччя для того, щоб стати сильнішими і захисти Україну від зеленої чуми», - додав Ляшко.

Згодом Онищенко на своїй сторінці в Facebook нецензурно висловився, коментуючи відеозвернення Ляшка.

«Ну, все стало на свої місця. Два п***са зійшлися!» - написав Онищенко у публікації.

У свою чергу, глава Офісу президента зробив репост публікації Онищенка і саркастично написав: «Мда. Шо робити?».

Ці слова і стали причиною невдоволення багатьох користувачів. На думку багатьох, «репостити Онищенка - це дно».

На такий репост Богдана відреагував і сам Ляшко.

«Що ви на це скажете, українці? Це просто жах! Глава офісу президента Богдан репостить Онищенка, якого розшукують правоохоронці за розкрадання понад 3 мільярдів гривень. Ви можете уявити, щоб голова адміністрації Трампа або Меркель постили Бен Ладена або Аль Капоне?» - написав Ляшко у своєму Facebook.

Нагадаємо, 24 липня стало відомо, що Андрій Богдан вніс подання до Кабмінуна звільнення Кличка. А 26 липня Кличко на пресконференції заявив, що Андрій Богдан намагався йому нав'язати столичного забудовника Андрія Вавриша і гендиректора «1+1» Олександра Ткаченка для узгодження рішень.

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