Грав у Росії та НБА. Що відомо про нового героя «Холостяка» Кравцова

Рекордсмен збірної України шукатиме другу половинку в національному ефірі

Телеканал СТБ анонсував черговий сезон шоу «Холостяк». Новим головним героєм проєкту став український баскетболіст В'ячеслав Кравцов. Про головні віхи біографії спортсмена – в матеріалі «Главкома».

Баскетболіст народився в Одесі. Та зробив собі ім'я Кравцов у столиці України. За два десятиліття професіональної кар'єри він встиг змінити безліч клубів і спробував сили в десятку чемпіонатів у різних куточках планети.

Ігрова кар'єра В'ячеслава Кравцова

На дорослому рівні баскетболіст дебютував у складі БК Київ. У час перебування в лавах «вовків» Кравцов виставив кандидатуру на драфт НБА. Проте, в 2009 році жодна з команд асоціації не обрала українця.

Потрапити за океан він спробував у 2010-му через Літню лігу. Та своїми виступами за «Бостон», вочевидь, не вразив ні «Селтікс», ні інші колективи. Тож центровий за новим викликом поїхав у «Донецьк». Період у складі тигрів виявився успішнішим – перед сезоном 2012/13 Кравцов уклав контракт із «Детройтом».

Дебютував за «Пістонз» українець у грудні 2012 року. Та стати основним у Мічигані центровому не судилося. Перед наступним сезоном у результаті багатостороннього обміну він опинився у «Фініксі». Не склалося в Кравцова й там.

В'ячеслав Кравцов переписав історію збірної України фото: FIBA

Зрештою, він перегорнув американську сторінку біографії та почав мандрувати світом. Український баскетболіст виступав у Китаї, Іспанії, Туреччини, Японії, на Тайвані, Бахрейні. Дивна сторінка в кар'єрі, про яку згадали тепер – період у московському ЦСКА. Контракт із «армійцями» він уклав у жовтні 2015 року, тобто після анексії Криму та Севастополя і розпалювання росіянами війни. Та Кравцова ці обставини цікавили мало.

«Що сказати? Не знаю, як там буде, що говоритимуть, але для мене це баскетбольне рішення. Я в політику не дуже намагаюся занурюватися. Це лише баскетбол, нічого більше», – заявив тоді центровий.

У російській столиці надовго Кравцов не затримався. Контракт був тимчасовим, а новий ЦСКА українцю не запропонував. У 2020 році центровий повернувся до України, де виступав за «Дніпро» до повномасштабного вторгнення РФ. Потім знову подався на спортивні заробітки.

Особисте життя В'ячеслава Кравцова

Баскетболіст був одружений. У 2019 році він повів під вінець Міс Тернопіль і Віцеміс Україна-2015 Еліну Руденко. За два роки в пари народилася донька. Її назвали Меліса.

У жовтій пресі писали, що в 2022 році взаємини подружжя стрімко погіршилися. Зрештою, пара подала на розлученням. Утім, Кравцов спілкується з донькою і, судячи із соцмереж, бере активну участь в її житті. Колишня баскетболіста займається модельним бізнесом в Іспанії.

Досягнення В'ячеслава Кравцова

Центровий двічі став чемпіоном України – по разу з «Києвом» і «Донецьком». У складі збірної України він дебютував у 2006 році. У лавах «синьо-жовтих» він узяв у двох чемпіонатах Європи та одному – світу. Зокрема, Кравцов був у складі команди, що фінішувала шостою на Євробаскеті-2013.

Йому належить низка рекордів збірної України. Кравцов залишається головним гвардійцем національної команди (84 поєдинки). Також центровий записав до свого активу найбільшу кількість у майці синьо-жовтих (630). Ветеран досі залишається лідером за кількістю підбирань у складі збірної України (383).