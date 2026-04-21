Визначилась фінальна пара плейоф української Суперліги з баскетболу

Святослав Василик
«Київ-Баскет» виграв півфінальну серію плейоф у «Харківських Соколів»
фото: ФБУ

Нас чекає минулорічний повтор матчів за титул

«Київ-Баскет» розгромив «Харківських Соколів» (89:59) у вирішальному третьому матчі півфінальної серії плейоф Суперліги-2025/26 і став другим учасником титульного протистояння. Про це повідомляє «Главком».  

Хід гри

Вже за підсумками стартової чверті кияни забезпечили собі перевагу у вісім очок, а перед великою перервою вони збільшили відрив до 16 балів. У другій половині зустрічі «Харківським Соколам» не вдалося повернутися в гру – команда Дмитра Забірченка лише нарощувала свою перевагу та впевнено довела справу до перемоги.

У складі переможців найрезультативнішими гравцями зустрічі стали Михайло Бублик (31 очко + 8 підбирань) та Єгор Сушкін (30 очок, 7 підбирань та 8 передач). У харків’ян 12 балів набрав Максим Нікітін.

Хто зіграє у фіналі

У фіналі плейоф «Київ-Баскет» зустрінеться із «Дніпром», який свою півфінальну серію проти БК «Рівне» закрив за підсумком двох матчів.

Це буде повторенням фінальної серії минулого сезону. Тоді дніпряни виграли титул чемпіона України, здобувши загальну перемогу у трьох матчах.

Нагадаємо, головним тренером жіночої збірної з баскетболу 3х3 на сезон 2026 року призначено Віталія Чернія.

