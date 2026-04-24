Клуб баскетбольної Суперліги змінить тренера перед стартом нового сезону

Артем Худолєєв
На БК «Запоріжжя» очікує зміна тренера

Президент БК «Запоріжжя» Валерій Елькінсон анонсував зміну головного тренера команди в сезоні 2026/27. Про це керманич клубу повідомив в інтервʼю телеканалу МТМ, інформує «Главком».

«Я розраховую, що Дмитро (Щиглинський – прим.) буде в тренерському штабі. Ті завдання, які він мав на цей сезон, він виконав. Але ми дуже хочемо покращити гру, боротися за медалі, тому буде новий головний тренер. А Дмитро буде помічником. Він багато років у клубі, ми на нього розраховуємо. Дмитро залишається», – сказав Елькінсон.

За підсумками регулярного чемпіонату БК «Запоріжжя» посів шосте місце з показником 10-14, а в першому раунді плейоф поступився майбутньому фіналісту Суперліги Київ-Баскету (0-2).

Нагадаємо, збірна України з баскетболу зазнала поразки від Іспанії у четвертому турі кваліфікації до Чемпіонату світу.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Іспанія – Україна 78:64 (16:9, 12:12, 24:22, 26:21)

  • Україна: Лукашов 6 + 2 підбирання + 2 асисти, Ковляр 11 + 3 підбирання + 5 передач, Ткаченко 4 + 2 підбирання, Войналович 12 + 2 асисти, Скапінцев 4 + 3 підбирання + 2 асисти – старт; Липовий 8 очок + 5 підбирань, Бобров 7 очок + 4 підбирання + 1 асист, Зотов 0 + 1 підбирання + 1 асист, Пустовий 3 + 4 підбирання, Тиртишник 7 + 1 підбирання + 1 асист, Шеліст 2 + 5 підбирань + 1 асист, Сушкін 2 + 1 асист.

У третьому турі кваліфікації до Чемпіонату світу Іспанія розгромила Україну – 66:86.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

  • Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2,  Тиртишник 0
