Клуб баскетбольної Суперліги змінить тренера перед стартом нового сезону

На БК «Запоріжжя» очікує зміна тренера

Президент БК «Запоріжжя» Валерій Елькінсон анонсував зміну головного тренера команди в сезоні 2026/27. Про це керманич клубу повідомив в інтервʼю телеканалу МТМ, інформує «Главком».

«Я розраховую, що Дмитро (Щиглинський – прим.) буде в тренерському штабі. Ті завдання, які він мав на цей сезон, він виконав. Але ми дуже хочемо покращити гру, боротися за медалі, тому буде новий головний тренер. А Дмитро буде помічником. Він багато років у клубі, ми на нього розраховуємо. Дмитро залишається», – сказав Елькінсон.

За підсумками регулярного чемпіонату БК «Запоріжжя» посів шосте місце з показником 10-14, а в першому раунді плейоф поступився майбутньому фіналісту Суперліги Київ-Баскету (0-2).

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Іспанія – Україна 78:64 (16:9, 12:12, 24:22, 26:21)

Україна: Лукашов 6 + 2 підбирання + 2 асисти, Ковляр 11 + 3 підбирання + 5 передач, Ткаченко 4 + 2 підбирання, Войналович 12 + 2 асисти, Скапінцев 4 + 3 підбирання + 2 асисти – старт; Липовий 8 очок + 5 підбирань, Бобров 7 очок + 4 підбирання + 1 асист, Зотов 0 + 1 підбирання + 1 асист, Пустовий 3 + 4 підбирання, Тиртишник 7 + 1 підбирання + 1 асист, Шеліст 2 + 5 підбирань + 1 асист, Сушкін 2 + 1 асист.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)