Михайлюк зізнався, чи є у нього конфлікт з головним тренером збірної України з баскетболу

Святослав Василик
Святослав Михайлюк допомагав збірній у заключних матчах відбору на Чемпіонат світу-2023
фото: FIBA

Зірковий баскетболіст мріє зіграти за Україну на Чемпіонаті світу

Український баскетболіст Святослав Михайлюк, який виступає в Національній баскетбольній асоціації за клуб «Юта Джаз», розповів про свої стосунки з головним тренером збірної Айнарсом Багатскісом і чи планує він зіграти за Україну на Чемпіонаті світу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sport.ua.

Що сказав Михайлюк?

 Влітку минулого року великий резонанс викликала відмова кількох українських баскетболістів, зокрема, і Святослава Михайлюка, грати за національну збірну у відборі на Чемпіонат світу-2027. Щодо цього згодом різко висловився головний тренер збірної Айнарс Багатскіс.

«По-перше, це не була критика – це було викривлене подання інформації зі сторони перш за все тренера, а потім і ФБУ. Ніхто не ігнорував виклик у збірну, і я це вже повторюю не вперше.

І це дуже принципова позиція, тому що для мене завжди велика честь виступати за збірну Україну і вислови про ігнорування збірної не відповідають жодній реальності. Я не хочу в черговий раз пережовувати цю ситуацію. Скажімо так, причина була та дуже важлива, але найголовніше що була чоловіча розмова з тренером, де начебто всі почули один одного. Але вийшло так як вийшло. Неприємно, але треба рухатись далі.

Після цього розмови з Багатскісом у мене не було. Але в нас була хороша розмова з Михайлом Бродським (президент Федерації баскетболу України – прим.), ми все обговорили та домовилися про наші подальші кроки в збірній.

Стосовно образ навіть не хочу коментувати. Ще раз повторюся, неприємно, але потрібно рухатися далі. Ми граємо не за тренера чи ще за когось, ми граємо за збірну України і це найголовніше, це набагато більше і глибше, а все інше не важливо. Особливо в такий важкий час для нашої країни. До того ж в мене є і свої амбіції, я мрію зіграти зі збірною України на ще хоча б одному чемпіонаті світу і зроблю для цього все що від мене залежить», – розповів Михайлюк.

Нагадаємо, раніше Михайлюк заявив, що не може уявити ефективну роботу у збірній України з баскетболу, коли відносини з гравцями будуються на публічних образах.

Михайлюк пропустив матчі збірної України у пре-кваліфікації Чемпіонату світу-2027. Він стверджував, що проблеми зі здоров'ям завадили йому зіграти.

Головний тренер збірної України з баскетболу Айнарс Багатскіс пізніше заявив, що «деякі, вибачте, виродки… Не приїжджають у збірну».

