Розлучений красень-баскетболіст. Названо героя наступного сезону «Холостяка»

Новий герой «Холостяка» є уродженцем Одеси



Восени 2026 року стартує 15 сезон романтичного реаліті-шоу «Холостяк». Телеканал СТБ, який транслює програму, оголосив ім’я нового героя «Холостяка». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис телеканалу СТБ у Facebook.

Новим героєм шоу «Холостяк» цьогоріч став професійний український баскетболіст та майстер спорту України міжнародного класу В’ячеслав Кравцов. Понад 10 років баскетболіст грає за збірну України.

Три роки тому спортсмен розлучився з дружиною. Холостяк має маленьку доньку. У своєму блозі в Instagram баскетболіст інколи публікує з нею світлини.

38-річний В’ячеслав Кравцов народився в Одесі. Він є гравцем NBA та топових Євроліг. Спортсмен має чимало досягнень та досвіду в різних клубах. Наприклад, він грав за українські клуби БК «Київ» і БК «Донецьк». У 2011-2012 роках разом із БК «Донецьк» вигравав золоті медалі чемпіонату України.

У 2012 році В’ячеслав Кравцовпідписав контракт із «Детройт Пістонс». Також баскетболіст грав за клуби в Іспанії, Саудівській Аравії, Бахрейні та Індонезії.

Нагадаємо, у 2025 році головним героєм телевізійного шоу «Холостяк» став країнський актор Тарас Цимбалюк, відомий за своїми ролями у фільмі «Чорний ворон» та серіалі «Спіймати Кайдаша». Автори проекту заявляли, що отримали безліч листів від жінок, які наполягали на участі актора Тараса Цимбалюка. Тому вирішили прислухатися до глядачок.