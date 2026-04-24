Розлучений красень-баскетболіст. Названо героя наступного сезону «Холостяка»

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Восени 2026 року стартує 15 сезон романтичного реаліті-шоу «Холостяк». Телеканал СТБ, який транслює програму, оголосив ім’я нового героя «Холостяка». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис телеканалу СТБ у Facebook.

Новим героєм шоу «Холостяк» цьогоріч став професійний український баскетболіст та майстер спорту України міжнародного класу В’ячеслав Кравцов. Понад 10 років баскетболіст грає за збірну України.

Три роки тому спортсмен розлучився з дружиною. Холостяк має маленьку доньку. У своєму блозі в Instagram баскетболіст інколи публікує з нею світлини.

38-річний В’ячеслав Кравцов народився в Одесі. Він є гравцем NBA та топових Євроліг. Спортсмен має чимало досягнень та досвіду в різних клубах. Наприклад, він грав за українські клуби БК «Київ» і БК «Донецьк». У 2011-2012 роках разом із БК «Донецьк» вигравав золоті медалі чемпіонату України.

У 2012 році В’ячеслав Кравцовпідписав контракт із «Детройт Пістонс». Також баскетболіст грав за клуби в Іспанії, Саудівській Аравії, Бахрейні та Індонезії.

Нагадаємо, у 2025 році головним героєм телевізійного шоу «Холостяк» став країнський актор Тарас Цимбалюк, відомий за своїми ролями у фільмі «Чорний ворон» та серіалі «Спіймати Кайдаша». Автори проекту заявляли, що отримали безліч листів від жінок, які наполягали на участі актора Тараса Цимбалюка. Тому вирішили прислухатися до глядачок.

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

