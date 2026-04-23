Українська баскетболістка Уро-Ніле другий рік поспіль стала чемпіонкою Швейцарії

Міріам Уро-Ніле знову стала чемпіонкою Швейцарії у складі «Ньона»

Команда українки у трьох матчах закрила фінальну серію із «Фрібуром»

Українська баскетболістка Міріам Уро-Ніле стала чемпіонкою Швейцарії у складі «Ньона». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

В останній грі турніру «Ньон» переміг «Фрібур» – 89:82. Команда українки виграла фінальну серію у трьох матчах – 3:0.

Міріам у третій грі провела на майданчику всі 40 хвилин, і записала на свій рахунок 18 очок, 17 підбирань, 3 передачі, один блок-шот та одне перехоплення. Рейтинг ефективності українки становив 28 балів.

У сезоні-2025/26 Уро-Ніле провела за клуб 20 матчів. Українка в середньому набирала 15.4 очка, 10.2 підбирання, 2.5 передачі та 1.7 перехоплення (РЕ 21.3).

Міріам другий рік поспіль виборола титул чемпіонки Швейцарії. «Ньон» у нинішньому сезоні завершив регулярний чемпіонат на другому рядку, а у фіналі плейоф обіграв саме переможця регулярної першості.

Нагадаємо, збірна України з баскетболу зазнала поразки від Іспанії у четвертому турі кваліфікації до Чемпіонату світу.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Іспанія – Україна 78:64 (16:9, 12:12, 24:22, 26:21)

Україна: Лукашов 6 + 2 підбирання + 2 асисти, Ковляр 11 + 3 підбирання + 5 передач, Ткаченко 4 + 2 підбирання, Войналович 12 + 2 асисти, Скапінцев 4 + 3 підбирання + 2 асисти – старт; Липовий 8 очок + 5 підбирань, Бобров 7 очок + 4 підбирання + 1 асист, Зотов 0 + 1 підбирання + 1 асист, Пустовий 3 + 4 підбирання, Тиртишник 7 + 1 підбирання + 1 асист, Шеліст 2 + 5 підбирань + 1 асист, Сушкін 2 + 1 асист.

У третьому турі кваліфікації до Чемпіонату світу Іспанія розгромила Україну – 66:86.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії.

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.