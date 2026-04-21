Баскетболіст зі США опинився за ґратами та зіткнувся з серйозною хворобою

Ілля Мандебура
Джарред Шоу відбуває покарання за ввезення наркотичних речовин
фото: захист Джарреда Шоу

Історія Джарреда Шоу нагадує ситуацію Бріттні Грайнер

Американський баскетболіст Джарред Шоу, чия професійна кар'єра охопила 20 клубів по всьому світу, опинився у центрі міжнародного скандалу через суворі закони щодо наркотиків в Індонезії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters. 

«Ведмедики», які коштували свободи

35-річний техасець, який успішно виступав у місцевій лізі, був заарештований у травні 2025 року за спробу ввезення 132 гумових «ведмедиків» із канабісом загальною вартістю близько 400 доларів. Шоу визнав свою провину, проте наголосив, що використовував препарат виключно в медичних цілях для полегшення симптомів хвороби Крона – важкого хронічного запалення кишківника. Попри те, що в Індонезії за контрабанду наркотиків передбачена смертна кара через розстріл, у грудні 2025 року суд пом'якшив звинувачення до незаконного володіння, засудивши спортсмена до 26 місяців ув'язнення та штрафу в 50 тисяч доларів.

Важка ситуація зі здоров'ям

Станом на квітень 2026 року стан здоров'я 210-сантиметрового гравця оцінюється як критичний. Перебуваючи у переповненій в'язниці Тангеранга, Шоу втратив понад 15 кілограмів ваги через неможливість дотримуватися необхідної дієти та відсутність спеціалізованого лікування. Ув'язнений страждає від постійного болю, нудоти, анемії та бактеріальної інфекції E. coli. Хоча офіційна влада Індонезії заявляє про надання медичної допомоги, захисники баскетболіста стверджують, що він досі не отримав життєво необхідних обстежень, зокрема колоноскопії. Правозахисник Донте Вест, який підтримує Шоу, закликає уряд США застосувати політичний тиск для його дострокового звільнення з гуманітарних міркувань, порівнюючи цю ситуацію зі справами Брітні Грайнер та Марка Фогеля. Сам спортсмен, перебуваючи в камері, яку ділить із сімома іншими в'язнями, заявляє, що поважає закон, але боїться не дожити до свободи через незворотне руйнування організму.

