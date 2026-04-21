Жіночу збірну України з баскетболу 3х3 очолив іменитий тренер

Віталій Черній у 2026 році працюватиме з жіночою збірної України з баскетболу 3х3
Віталій Черній вигравав чемпіонат і Кубок України

Головним тренером жіночої збірної з баскетболу 3х3 на сезон 2026 року призначено Віталія Чернія. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Федерацію баскетболу України.

Що відомо про нового тренера жіночої збірної з баскетболу 3х3

Віталій Черній – досвідчений український тренер із багатим послужним списком як на клубному, так і на міжнародному рівні. В сезоні 2025/26 Черній здобув титул чемпіонок України разом із жіночим складом київського «Будівельника».

Понад десять років тому він очолював чоловічий склад «Будівельника», з яким виграв Кубок України 2015 року. Також Черній працював з «Прометеєм», БК «Київ» та «Миколаєвом», який під його керівництвом досягав стадії півфіналу Суперліги.

На міжнародній арені Черній працював у литовському «Лієткабелсі», де був асистентом і виконував обов'язки головного тренера під час виступів команди у Єврокубку.

У чоловічій збірній України Черній працював асистентом головного тренера Євгена Мурзіна, а також виконував обов'язки головного тренера національної команди.

Відомо, що у тренерському штабі жіночої збірної з баскетболу 3х3 його асистентами будуть Ярослав Ковальов та Роман Вірастюк.

Нагадаємо, жіноча збірна України 3х3 зіграє на Чемпіонаті світу, який пройде у Варшаві (Польща) з 1 по 7 червня. Українська команда виступатиме у групі D, де зіграє проти збірних Франції, Канади, Японії та Литви.

Україна всьоме зіграє на Чемпіонаті світу з баскетболу 3x3. У 2016 році «синьо-жовті» продемонстрували найкращий результат у своїй історії, виборовши срібні нагороди, а у 2017 році виграли бронзу. Торік українки завершили виступити на Чемпіонаті світу на стадії групового етапу, не вигравши жодного матчу.

