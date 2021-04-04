Християни західного обряду сьогодні відзначають Великдень: традиції та заборони

Одним із символів свята є Великодній кролик. Діти вірять в те, що кролик ховає в своє гніздо різнокольорові шоколадні яйця, які дістаються слухняним дітям

Великдень у вірян західного обряду відзначається протягом тижня

У неділю, 4 квітня, християни західного обряду відзначають одне з найважливіших свят у році – Великдень або свято Воскресіння Христового. У цей день християни згадують події, описані в Євангелії: в п'ятницю Ісус був розп'ятий, а в неділю – воскрес.

Історія свята

За Євангеліями, після того, як Ісус прийшов до Єрусалима, був зраджений і страчений на хресті, а потім похований у печері відданими учнями - Він воскрес. Недільного дня, прийшовши до Його гроба, жінки-мироносиці виявили, що місце поховання порожнє. Натомість побачили ангела, який сповістив їм, що Ісус воскрес. Невдовзі одній із них явився Христос, якого вона сприйняла спочатку за садівника, і сказав про своє воскресіння. Радісна звістка надзвичайно швидко поширилася Єрусалимом, а потім і всією Іудеєю.

Чому дати Великодня у вірян західного і східного обрядів відрізняються

При обчисленні дати Великодня використовують різні календарі. Так, більшість православних помісних церков відзначають Світле Христове Воскресіння в одну з дат в період з 4 квітня по 8 травня включно (з 22 березня по 25 квітня за старим стилем – юліанським календарем).

Католицька церква, в свою чергу, використовує з 1582 року григоріанський календар, в результаті чого свято часто відзначається раніше єврейського Песаха або збігається з ним, а також може випереджати православний Великдень більш ніж на місяць.

Цього року християни західного обряду відзначають Великдень 4 квітня, а східного – 2 травня.

Традиції святкування Великодня

Святу передує 40-денний піст. Святкування починається в суботу Великоднім богослужінням. Перед початком Навечір'я запалюють Пасхал – особливу свічку, вогонь якої роздають всім віруючим. Закінчується служба словами «Христос воскрес!» та відповіддю «Воістину воскрес». Цього року через введення карантинних заходів в Україні та інших країнах світу відвідування служб заборонено, але багато храм і костелів транслюють богослужіння онлайн.

Відзначати Великдень прийнято в сімейному колі, головними стравами святкового столу є кролик, курка або індичка. Символами свята є вогонь і великодні яйця, які символізують початок нового життя. Яйця розфарбовують в різні кольори.

Ще одним символом свята є Великодній кролик. Діти вірять в те, що кролик ховає в своє гніздо різнокольорові шоколадні яйця, які дістаються слухняним дітям. У США і країнах Західної Європи пошук великодніх яєць є одним із найулюбленіших занять дітей.

На Великдень також за традицією дарують подарунки рідним і хресним; діти і молодь ходять по домівках з святковими піснями та привітаннями.

Великдень у вірян західного обряду відзначається протягом тижня.

Що не можна робити на Великдень