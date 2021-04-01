Ікона замість маски: як в метро бабуся захищалась від коронавірусу (фото)

Зараз в київському метрополітені мобільні групи патрулюють станції та переходи з метою виявлення порушників карантинного режиму

У київському метро бабуся сиділа у вагоні і тримала іконку перед собою у тому місці, де повинна була бути маска. А сам же медичний захист старенька спустила на підборіддя.

Знімок незвичної пасажирки зробив та опублікував на своїй сторінці у Facebook київський юрист Клим Братківський.

На думку юриста бабуся без маски. Хоча якщо уважно придивитися маска таки присутня.

До слова, з метою виявлення порушників карантинного режиму, в столичному метро сформовано мобільні групи з числа співробітників поліції та працівників воєнізованої охорони «Київській метрополітен». Як повідомив начальник управління поліції в метрополітені Михайло Ніконов, групи патрулюють станції та переходи столичної підземки на постійній основі.

«Із порушниками проводяться профілактичні бесіди, а у разі відмови пасажирів одягнути засоби індивідуального захисту, поліцейські складають відносно них адміністративні матеріали за частиною другою статті 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення», – інформує він.