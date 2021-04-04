4 квітня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

У небі пливуть сині хмари – чекай теплу погоду, але з опадами

Сьогодні не можна займатися будь-якою роботою, сваритися, злитися

Сьогодні, 4 квітня, християни західного обряду відзначають Великдень, а у світі святкують День веб-майстра і День геолога.

Крім того, сьогодні 21-й день Великого посту.

Великдень

Сьогодні, 4 квітня, християни західного обряду відзначають Воскресіння Ісуса Христа – Великдень – найважливіше церковне свято року.

Свято, встановлене на честь воскресіння Ісуса, відзначається з великим і найбільш урочистим церковним богослужінням. Важливим елементом також є і пасхальний вогонь – Благодатний.

Також до свята обов'язково подають паску, яка має роль святкового хліба і зустрічається лише на свято Великодня у своєму оригінальному вигляді. Спочатку вона мала вигляд піраміди і символізувала Гроб Господній.

На Великдень вважається тяжким гріхом займатися будь-якою роботою, сваритися, злитися. Весь благодатний і світлий день треба присвятити виключно святкуванню Воскресіння Христового в сімейному колі.

День веб-майстра

Інтернет став невід'ємною частиною життя. Він допомагає налагоджувати комунікації, сприяє розвитку бізнесу, роблячи його більш результативним. Сайти є рекламним інструментом, джерелом інформації ділового, освітнього, розважального характеру. Фахівцям, які займаються їх створенням і підтримкою, присвячене міжнародне професійне свято.

До урочистостей причетні всі, хто має відношення до створення інтернет-сайтів. У їх числі фахівці, які пишуть програмний код сторінок, додатків, тестувальники, які перевіряють сайти на предмет коректності роботи і наявність помилок.

Подія почала набирати популярність у міру поширення інтернету. Дата має символічне значення. Вона випадає на день, присвячений Всесвітній павутині. 4 квітня також асоціюється з числовим кодом помилки 404 «Сторінку не знайдено», про яку повідомляється користувачеві в разі появи такої.

День геолога

Традиційно День геолога відзначається в ряді країн пострадянського простору щорічно в першу неділю квітня. Це професійне свято було засновано Указом Президії Верховної Ради СРСР від 31 березня 1966 року в ознаменування заслуг радянських геологів в створенні мінерально-сировинної бази країни.

Початок квітня, як час проведення свята, було вибрано тому, що це період закінчення зимових холодів і сходу снігу, коли у фахівців даної галузі починається підготовка до літніх польових робіт і експедиціям.

Ініціаторами звернення до Президії Верховної Ради СРСР виступила група видатних радянських геологів на чолі з академіком А.Л. Яншин. А приводом для звернення послужило відкриття в 1966 році перших родовищ Західно-Сибірської нафтогазоносної провінції.

Традиції та обряди

В це народне свято жінки печуть невеликі пшеничні хлібці у вигляді диска. Вони символізують небесне світило. З них належить починати будь-який прийом їжі на Василя Теплого. З давніх-давен в цей день приділяють особливу увагу сонця. По ньому гадають, чи врожайним буде рік.

Що не можна робити сьогодні

У цей день не можна виносити сміття з двору, оскільки можна було накликати біду на будинок.

Також не можна прати, адже люди говорили, що за допомогою вивішених у дворі речей в будинок може залізти всяка нечисть.

Народні прикмети

Якщо на зорі навколо сонця червоніють кола, значить, рік порадує урожайністю.

У небі пливуть сині хмари - чекай теплу погоду, але з опадами.

Мурашник відтає з півночі - до довгого і теплого літа.

Ті, хто хоче побудувати новий будинок або баню, під час весняної капели звертають увагу, де більше капає вода і течуть струмки. У цих місцях будівництво не починають. У народі вірять, що на тому місці, де вода прокладає свій шлях до надр землі, будівництво буде нестійкою.

Іменини

У неділю, 4 квітня, іменини відзначають Аглаїда, Аполлінарія, Василь, Дарина, Дросіда, Ісаакій, Мамфуса, Таїсія.