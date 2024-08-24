Дощі та спека до +35°C: проноз погоди на 24 серпня

Сьогодні в Україні буде сонячна погода

Україну 24 серпня очікує переважно сонячна погода з невеликою хмарністю. Дощі з грозами можливі лише у Донецькій та Запорізькій областях. На решті території країни опадів не передбачається. Про це інформує Український гідрометеорологічний ценр.

Температура повітря в західних, північних та більшості центральних областей вночі становитиме 11-16°C, а вдень підніметься до комфортних 26-31°C. На сході та півдні країни буде трохи тепліше: вночі 17-22°C, а вдень стовпчики термометрів покажуть 29-34°C.

У Києві та області також очікується сонячна погода без опадів. Вітер буде північний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі по області становитиме 11-16°C, а вдень підніметься до 26-31°C. У столиці вночі очікується 14-16°C, а вдень повітря прогріється до приємних 26-28°C.

Загалом, 24 серпня буде чудовим літнім днем, ідеальним для прогулянок, відпочинку на природі та насолоди останніми теплими днями літа.

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