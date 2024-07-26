Аномальна спека: ООН закликає переглянути кліматичні стратегії

«Аномальні температури більше не обмежуються одним днем, одним тижнем або одним місяцем», – генсек ООН

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав світ терміново переглянути кліматичні стратегії через рекордну спеку. Про це повідомляє Euronews.

Глава Об'єднаних Націй наголосив, що екстремальні погодні явища вже переходять до розряду звичайних і більше не обмежені ні конкретними регіонами, ні короткими термінами.

«Аномальні температури більше не обмежуються одним днем, одним тижнем або одним місяцем. Якщо що й об'єднує наш розділений світ, то це те, що всі ми все частіше відчуваємо спеку», – йдеться у заяві.

Генсек сказав, що світ повинний відмовитися від викопного палива.

«G20 повинна перемкнутися з викопного палива на поновлювані джерела енергії та підтримати вразливі країни і регіони. Національні кліматичні плани мають демонструвати, як кожна країна сприятиме досягненню глобальних цілей, узгоджених на COP28», – додав Антоніу Гутерріш.

Нагадаємо, у Греції обмежили допуск туристів до туристичного об'єкта Акрополь через екстремальну спеку. За інформацією влади, це рішення ухвалили, щоб захистити від надмірної спеки як працівників, так і відвідувачів туристичного об'єкта.