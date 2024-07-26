Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Аномальна спека: ООН закликає переглянути кліматичні стратегії

Наталія Порощук
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Аномальна спека: ООН закликає переглянути кліматичні стратегії
Генсек ООН закликав провідні промислові держави світу прискорити відмову від викопного палива
фото з відкритих джерел

«Аномальні температури більше не обмежуються одним днем, одним тижнем або одним місяцем», – генсек ООН

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав світ терміново переглянути кліматичні стратегії через рекордну спеку. Про це повідомляє Euronews.

Глава Об'єднаних Націй наголосив, що екстремальні погодні явища вже переходять до розряду звичайних і більше не обмежені ні конкретними регіонами, ні короткими термінами.

«Аномальні температури більше не обмежуються одним днем, одним тижнем або одним місяцем. Якщо що й об'єднує наш розділений світ, то це те, що всі ми все частіше відчуваємо спеку», – йдеться у заяві.

Генсек сказав, що світ повинний відмовитися від викопного палива.

«G20 повинна перемкнутися з викопного палива на поновлювані джерела енергії та підтримати вразливі країни і регіони. Національні кліматичні плани мають демонструвати, як кожна країна сприятиме досягненню глобальних цілей, узгоджених на COP28», – додав Антоніу Гутерріш.

Нагадаємо, у Греції обмежили допуск туристів до туристичного об'єкта Акрополь через екстремальну спеку. За інформацією влади, це рішення ухвалили, щоб захистити від надмірної спеки як працівників, так і відвідувачів туристичного об'єкта.

Читайте також: Греція ввела обмеження на роботу через аномальну спеку
Теги: спека ООН корисні копалини погода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сьогодні відзначають день фінансового працівника
24 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24 липня, 00:11
Серед причин різкого падіння цін – релокація виробництва кавунів
Ціни на кавуни впали до мінімуму за три роки
19 липня, 01:48
МАГАТЕ ухвалили низку резолюцій
Генасамблея ООН схвалила резолюцію щодо ядерної безпеки України
12 липня, 02:05
Через спеку водойми у Греції висихають
Нестача води вдарила по літньому туристичному сезону у Греції
10 липня, 12:28
Рекордна спека в Україні: де вже наступного тижня очікується до 40-41°
Рекордна спека в Україні: де вже наступного тижня очікується до 40-41°
5 липня, 15:27
Температура вища за норму протримається в Україні весь тиждень
Україна стане однією з найспекотніших країн Європи
2 липня, 19:54
Температура в Київській області становитиме 17-22° тепла вночі та 29-34° тепла вдень
У Київській області найближчим часом очікуються грози: ДСНС попередила про небезпеку
2 липня, 16:28
Маловітряна погода сприяє накопиченню забруднюючих речовин
У Києві зафіксовано погіршення якості повітря: деталі
2 липня, 10:12
Люди пізно ввечері в неділю зібралися на площі Республіки в Парижі – історичному центрі мітингів та інших масових зібрань – щоб протестувати проти успіхів партії Ле Пен
Атака на українські міста, протести у Франції: головне за ніч
1 липня, 06:56

Соціум

Арешт соратника Шойгу: аналітики оцінили кампанію чисток у Міноборони РФ
Арешт соратника Шойгу: аналітики оцінили кампанію чисток у Міноборони РФ
У Рязані в районі військового аеродрому лунали вибухи
У Рязані в районі військового аеродрому лунали вибухи
Українським біженцям у Канаді доведеться «посунутись»? До чого тут Судан
Українським біженцям у Канаді доведеться «посунутись»? До чого тут Судан
Оленівка: розслідування AP викриває кривавий злочин Росії
Оленівка: розслідування AP викриває кривавий злочин Росії
Росія заявляє про масовану атаку дронів на Брянську область
Росія заявляє про масовану атаку дронів на Брянську область
Ізраїль ліквідував понад 500 бійців збройних формувань у Лівані за дев'ять місяців
Ізраїль ліквідував понад 500 бійців збройних формувань у Лівані за дев'ять місяців

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
54K
У Пентагоні озвучили сенсаційну ідею по введенню іноземних військ в Україну
32K
Угорщина заявляє, що Україна загнала її у безвихідну ситуацію
24K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 липня: ситуація на фронті
9804
Підозрюваний у вбивстві Фаріон подражнив доньку загиблої в залі суду (відео)
8983
27 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8659
Якою була справжня Фаріон? Допис студента професорки зібрав десятки тисяч вподобайок

Новини

Майбутні офіцери СБУ побачили, що таке журналістика «на межі» (фото)
Сьогодні, 07:00
ДТЕК оновив графіки відключень у Києві для рівномірного навантаження на енергосистему
Вчора, 18:16
В ЄС відреагували на заклик зупинити російські метали та металургійних олігархів
25 липня, 14:55
Відключення світла: «Укренерго» змінило час знеструмлень низки областей
23 липня, 15:57
Вихід Байдена із президентських перегонів, вибухи в РФ: головне за ніч
22 липня, 06:43
У Житомирі не вимикали світло, поки в інших областях застосовувалися графіки – Кучеренко
21 липня, 16:15

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua