Синоптикиня пояснила, коли в Україні почнеться осінь

Тепла погода може тривати до 10-11 вересня. У Карпатах уже стає прохолодніше

В Україні досі триває метеорологічне літо. Воно завершиться тоді, коли три дні поспіль середньодобова температура повітря складе +15°С. Про це повідомила синоптикиня Українського гідрометеорологічного центру Діана Кривобок, передає «РБК-Україна».

«Якщо ця температура протримається три дні поспіль у певному регіоні, тоді літо минає і настає метеорологічна осінь. Наразі триває ще літо, тому ми не можемо сказати, що зараз – бабине літо. Це не поєднується», – пояснила вона.

Тепла погода може тривати до 10-11 вересня. У Карпатах уже стає прохолодніше.

«Після цього над західною Європою буде формуватися циклон і його атмосферні фронти будуть переносити на наші території опади. Відтак, починаючи від 10-11 вересня у західних областях будуть дощі, після чого атмосферні фронти переміщуватимуться у східному напрямку. Тому в центральних і, подекуди, у північних областях можуть бути дощі. Схід України залишатиметься без опадів», – зазначила Кривобок.

Нагадаємо, літо другий рік поспіль побило світові рекорди з аномальної спеки. Це збільшує шанси на те, що 2024 рік стане найспекотнішим за всю історію спостережень.

Також аномальна осіння спека чекає на Європу. Про це у мережі Х пише історик погоди Максиміліано Еррера. Еррера спеціалізується на кліматичній статистиці і вважає, що нинішня осінь у деяких країнах може побити національні рекорди зі спеки.