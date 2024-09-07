Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Синоптикиня пояснила, коли в Україні почнеться осінь

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Синоптикиня пояснила, коли в Україні почнеться осінь
Наразі в Україні ще триває літо
фото: glavcom.ua

Тепла погода може тривати до 10-11 вересня. У Карпатах уже стає прохолодніше

В Україні досі триває метеорологічне літо. Воно завершиться тоді, коли три дні поспіль середньодобова температура повітря складе +15°С. Про це повідомила синоптикиня Українського гідрометеорологічного центру Діана Кривобок, передає «РБК-Україна».

«Якщо ця температура протримається три дні поспіль у певному регіоні, тоді літо минає і настає метеорологічна осінь. Наразі триває ще літо, тому ми не можемо сказати, що зараз – бабине літо. Це не поєднується», – пояснила вона.

Тепла погода може тривати до 10-11 вересня. У Карпатах уже стає прохолодніше.

«Після цього над західною Європою буде формуватися циклон і його атмосферні фронти будуть переносити на наші території опади. Відтак, починаючи від 10-11 вересня у західних областях будуть дощі, після чого атмосферні фронти переміщуватимуться у східному напрямку. Тому в центральних і, подекуди, у північних областях можуть бути дощі. Схід України залишатиметься без опадів», – зазначила Кривобок.

Нагадаємо, літо другий рік поспіль побило світові рекорди з аномальної спеки. Це збільшує шанси на те, що 2024 рік стане найспекотнішим за всю історію спостережень.

Також аномальна осіння спека чекає на Європу. Про це у мережі Х пише історик погоди Максиміліано Еррера. Еррера спеціалізується на кліматичній статистиці і вважає, що нинішня осінь у деяких країнах може побити національні рекорди зі спеки.

Читайте також:

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Суспільство

Синоптикиня пояснила, коли в Україні почнеться осінь
Синоптикиня пояснила, коли в Україні почнеться осінь
Викладач загиблої Дарії Базилевич поділився уривком із її есею
Викладач загиблої Дарії Базилевич поділився уривком із її есею
Буданов пояснив, чому Telegram – це шкідливо
Буданов пояснив, чому Telegram – це шкідливо
Батьки обожнювали одне одного і дітей: друзі загиблої родини Базилевичів поділилися спогадами
Батьки обожнювали одне одного і дітей: друзі загиблої родини Базилевичів поділилися спогадами
Українські сили провели спецоперацію в Росії, привітавши з Днем розвідки
Українські сили провели спецоперацію в Росії, привітавши з Днем розвідки
Ворог атакував об'єкти енергетики у чотирьох областях: яка ситуація зі світлом
Ворог атакував об'єкти енергетики у чотирьох областях: яка ситуація зі світлом

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
54K
Конфлікт між дітьми Яремчука: його сини відповіли, кому належать права на пісні батька
52K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 вересня: ситуація на фронті
21K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
8861
Втрати ворога станом на 7 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ
8303
Розвідка повідомила, скільки ще триватиме наступ росіян на фронті
6761
Дрони РФ намагалися атакувати будівлю Ради (фото)

Новини

Євросоюз за пів року імпортував металу із РФ на 1,5 млрд євро
Сьогодні, 11:04
Без опадів та 28° тепла: прогноз погоди на 6 вересня
Вчора, 05:00
Дощі з грозами та 28°: прогноз погоди на 5 вересня
5 вересня, 05:01
Дощі та температура до 32°: прогноз погоди на 3 вересня
3 вересня, 05:00
3 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 вересня, 00:03
Ракетна атака на Київ та вибухи в Харкові: головне за ніч
2 вересня, 06:51

Прес-релізи

Про корисні функції сучасних кондиціонерів розповідає компанія «Кондиціонери України»
Про корисні функції сучасних кондиціонерів розповідає компанія «Кондиціонери України»
5 вересня, 10:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua