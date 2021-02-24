Всеукраїнський рейтинг «Книжка року ‘2020» оголосив лавреатів

Всеукраїнський рейтинг «Книжка року» – це щорічна премія, заснована у 1999 році

Стали відомі лавреати ХХІІ Всеукраїнського рейтингу «Книжка року’2020» в семи номінаціях, премії «Нонфікшн» та головної відзнаки «Видавничий імідж року». До списку переможців по номінаціях увійшло 32 книжки, що презентують всі сегменти книжкового ринку України.

Серед лавреатів: «Ніч на Венері: 113 письменниць, які сяють у темряві» Ганни Улюри (ArtHuss), «Амадока» Софії Андрухович (Видавництво Старого Лева), «Хлібне перемир’я» Сергія Жадана (Meridian Czernowitz), «Я змішаю твою кров з вугіллям» Олександра Михеда (Наш формат), «Нарбут. Студії. Спогади. Листи» (Родовід), «ВУФКУ. Lost&Found» (видання Довженко-Центру) та інші.

У премії «Нонфікшн» фіналістом стала книжка «Лицарі голодного Ренесансу» (Дух і літера) мистецтвознавця Дмитра Горбачова про український авангард 20-30-х років та репресії. Лавреат премії – філософ Тарас Лютий з книжкою «Культура принад та спротиву» (Темпора).

Відзнаку «Видавничий імідж року», що визначається за сумарним рейтингом книжок даного видавництва, які потрапили до Коротких списків, отримало видавництво «Дух і літера».

Щоб сформувати короткі списки, експерти оцінили 893 книжки. Повні списки кожної з номінацій формуються на підставі трьох інформаційних джерел: асортименту книгарень, видавничих сайтів та пропозицій видавців. Далі експерти оцінюють книжки за якістю видання, перекладу, актуальності, тощо. У кожній з номінацій від 10 до 25 експертів. Цьогоріч рейтинг відмовився від визначення Гран-прі та від урочистої церемонії нагородження через пандемію.

Нагадаємо, що минулого року Гран-прі конкурсу отримала книжка Василя Косева «Українська ідентичність у графічному дизайні 1945–1989» («Родовід»).

Всеукраїнський рейтинг Книжка року – це щорічна премія, заснована Костянтином Родиком та Галиною Родіною 1999 року. Вона є однією з найбільших в Україні та оцінює весь книжковий асортимент року: від української сучасної літератури, перекладів класики до дитячої літератури та мистецьких видань.

Повний список лавреатів можна переглянути за посиланням.