Викладачка Мелітопольського педуніверситету вважає «совковий період» найкращим

Сталінській терор, Голодомор, гноблення української мови та культури в часи СРСР, суцільний «дефіцит» всього – то «благополучный период в нашей истории»

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов у мережі Facebook розповів про одіозну викладачку, кандидатку наук Марину Ратко, що працює у Мелітопольському педагогічному університеті.

«Є речі, які просто поза межами здорового глузду. Ця людина працює в Мелітопольському державному педуніверситеті – і пише статті на тему «Виховання у старшокласників світоглядних уявлень в процесі освоєння цінностей української художньої культури».

Горбачов наголосив, які саме «світоглядні уявлення» вона виховує – зрозуміло з її суб’єктивної позиції.

«Йдеться про сталінській терор, Голодомор, гноблення української мови та культури в часи СРСР, суцільний «дефіцит» всього – то «благополучный период в нашей истории», – обурюється Сергій Горбачов.

Додамо, що галицький районний суд Львова у середу, 24 березня, виніс вирок 22-річному стендаперові Владиславу Болотнікову, якого у вересні 2020-го затримали в центрі міста у футболці з комуністичною символікою.

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