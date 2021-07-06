  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Викладачка Мелітопольського педуніверситету вважає «совковий період» найкращим

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Викладачка Марина Ратко проповідує соціалізм серед студентів - Викладачка Мелітопольського педуніверситету вважає «совковий період» найкращим
    Викладачка Марина Ратко проповідує соціалізм серед студентів
    Фото з відкритих джерел

    Сталінській терор, Голодомор, гноблення української мови та культури в часи СРСР, суцільний «дефіцит» всього – то «благополучный период в нашей истории»

    Освітній омбудсмен Сергій Горбачов у мережі Facebook розповів про одіозну викладачку, кандидатку наук Марину Ратко, що працює у Мелітопольському педагогічному університеті.

    «Є речі, які просто поза межами здорового глузду. Ця людина працює в Мелітопольському державному педуніверситеті – і пише статті на тему «Виховання у старшокласників світоглядних уявлень в процесі освоєння цінностей української художньої культури».

    1 з 2
    на весь екран згорнути
    Викладачка Мелітопольського педуніверситету вважає «совковий період» найкращим

    Горбачов наголосив, які саме «світоглядні уявлення» вона виховує – зрозуміло з її суб’єктивної позиції.

    «Йдеться про сталінській терор, Голодомор, гноблення української мови та культури в часи СРСР, суцільний «дефіцит» всього – то «благополучный период в нашей истории», – обурюється Сергій Горбачов.

    Додамо, що галицький районний суд Львова у середу, 24 березня, виніс вирок 22-річному стендаперові Владиславу Болотнікову, якого у вересні 2020-го затримали в центрі міста у футболці з комуністичною символікою.

    Читайте також:

    Теги: Крим декомунізація педагог
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Викладачка Мелітопольського педуніверситету вважає «совковий період» найкращим