Хто стріляв по людях на Барабашово? Адміністрація ТЦ звинувачує активістів Нацкорпусу



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Скріншот з відео

Адміністрація ТЦ «Барабашово» стверджує, що з'ясувала хто стріляв в журналіста Вадима Макарюка

Бійці і активісти політичної партії «Національний корпус» брали участь у силовому конфлікті на території ТЦ «Барабашово» у п'ятницю, 7 червня, заявляє адміністрація ТЦ «Барабашово». За її даними, в ході конфлікту бійці «Національного корпусу», крім арматур, колючих предметів, використовували вогнепальну зброю щодо мирних громадян, підприємців і стріляли в журналіста Вадима Макарюка. Про це йдеться в заяві адміністрації ТЦ, пише УНІАН.

Як видно в опублікованому відео, чоловік відкрив вогонь по людях, зокрема, в бік журналіста 24 каналу Вадима Макарюка.

За даними пресслужби адміністрації, службі безпеки ТЦ вдалося з'ясувати, що чоловік, який на відео стріляє по людях, є активістом «Національного корпусу» і брав участь у ряді партійних заходів. На підтвердження опубліковані фотографії з відповідною символікою.

«Зараз проводяться заходи щодо встановлення особи того, хто стріляв. Ми звертаємося до правоохоронних органів, прокуратури, щоб зупинити беззаконня і бандитизм з боку партії «Національний корпус», - відзначають в адміністрації ТЦ.

Адміністрація «Барабашово» готова сприяти правоохоронним органам у розслідуванні конфлікту, який стався в п'ятницю, щоб всі винні сторони понесли відповідальність.

Крім того, служба безпеки зараз вивчає всі матеріали, в тому числі відео, щоб ідентифікувати бійців Національного корпусу, які били журналіста Вадима Макарюка під час силового конфлікту з ветеранами АТО.

«На даний момент Вадиму надають медичну допомогу, він у важкому стані і не може брати участь у слідчих діях, не може дати показання, тому зараз шукають свідків, вивчають відео події», - відзначили в адміністрації ТЦ.

Нагадаємо, силовий конфлікт стався 7 червня, група бійців «Національного корпусу» захопила магазин, який орендував підприємець, ветеран АТО. «Речі були просто виставлені, коли орендар прийшов і його не пустили, він звернувся до ветеранських організацій, побратимам по медичну допомогу, адміністрація ринку викликала поліцію », - повідомила прес-служба ТЦ. За даними прес-служби, представники Нацкорпусу не реагували на документи орендаря і блокували вхід. Пізніше, після прибуття чергової групи в спортивних костюмах від Нацкорпусу, представники радикалів почали провокувати силовий конфлікт з ветеранами АТО із застосуванням арматур, тупих і колючих предметів.