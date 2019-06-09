Конфлікт на «Барабашово»: постраждалий оператор перебуває в реанімації



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Оператор 24 каналу Вадим Макарюк Фото: 24 канал

Внаслідок крововиливу в мозок у Макарюка стався інсульт

Телеоператор «24 каналу» Вадим Макарюк, який постраждав під час сутичок на харківському ринку «Барабашово», перебуває у важкому стані в реанімації.

Про це повідомляє «24 канал».

Внаслідок крововиливу в мозок у Макарюка стався інсульт. За словами лікарів, перші три дні після побиття будуть найважчими, наразі вони забороняють турбувати Вадима.

Як зазначає телеканал, 9 червня оператору виповнилося 36 років.

«Під лікарнею зібралися багато друзів, аби привітати та підтримати його. Ми запишемо відеозвернення, а коли лікарі дозволять, то обов'язково покажемо йому», — розповіла кореспондентка каналу Анна Черненко.

Нагадаємо, за фактом побиття Макарюка поліція порушила кримінальну справу за статтями «Погроза або насильство щодо журналіста», «Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів» та «Розбій».

7 липня на харківському ринку «Барабашово» стався конфлікт за участі представників Нацкорпусу, унаслідок якого постраждало 8 осіб.

У соціальних мережах з'явилося відео, як під час конфлікту на території торгового центру «Барабашово» відкрили вогнепальний вогонь з пістолета по людях

Як видно на відео, під час конфлікту використовувалися спецзасоби, зокрема, балончики з газом і вогнепальну зброю.