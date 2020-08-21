  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Хто з українських політиків витратив найбільше грошей на рекламу у Facebook: результати дослідження

    графіка
    • Розсилка
    Хто з українських політиків витратив найбільше грошей на рекламу у Facebook: результати дослідження

    Сукупні витрати на рекламу у популярній соцмережі сягають 30 мільйонів гривень

    На політичну рекламу в соціальній мережі Facebook українські сторінки за перші сім місяців цього року витратили понад 1,1 млн дол. США (близько 30 млн грн).

    Про це свідчать результати дослідження, проведеного громадянським рухом «Чесно».

    Зазначається, що частина з цих витрат припадає на офіційні сторінки партій та політиків. Також політиків частково рекламують приховано, ховаючись за абстрактними назвами. Крім того, деякі сторінки з рекламою — це медіа або ті, хто маскується під медіа.

    rek1

    Найбільше на політичну рекламу за цей період витратили:

    • п’ятий президент України Петро Порошенко (52,3 тис. дол. США);
    • програма «Шустер LIVE» (39 тис. дол. США);
    • народний депутат зі «Слуги народу» Микола Тищенко (20,7 тис. дол. США).

    Зазначається, що сторінка Тищенка взагалі не рекламувалася у Фейсбуці до червня.

    rek2

    Серед політичних партій найбільше витратили:

    • «Українська галицька партія»;
    • «Партія Шарія»;
    • «Європейська солідарність».

    rek3

    Найбільше негативної реклами зафіксовано щодо:

    • партії «Слуга народу» та Володимира Зеленського;
    • Максима Бужанського;
    • мера Дніпра Бориса Філатова.

    rek4

    Нагадаємо, наприкінці липня стало відомо про наміри Facebook перевірити свої алгоритми, які, зокрема, впливають на демонстрацію реклами користувачам, на расові упередження.

    Петро Порошенко Європейська солідарність депутат політика Facebook президент реклама партія Слуга народу
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ