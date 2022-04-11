Хто замінив Януковича? Радник глави МВС назвав особу, що хоче стати гауляйтером окупованої України

Москва відмовилася від ідеї повернути екпрезидента України Віктора Януковича до Києва

Росія, відмовившись від повернення Януковича у президентське крісло, може поставити на іншого українського утікача-колаборанта. Про це на Facebook написав радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

Денисенко заявив, що варто звернути увагу активізацію колишнього прем’єр-міністра України Миколи Азарова на фоні тривалого мовчання експрезидента Віктора Януковича. За словами радника міністра внутрішніх справ, це відбулося, зокрема, через позицію самого президента-утікача.

«Судячи з усього, Янукович зійшов з дистанції в гонці за посаду гауляйтера окупованих територій (моя точка зору – винятково через власне боягузство)», – припустив Денисенко.

Натомість, зауважив радник, у боротьбу за можливість очолити окупаційну адміністрацію підконтрольної Росії української держави включився Микола Азаров.

Нагадаємо, що на початку березня, коли стартували переговори між Україною і Росією, у ЗМІ з’явилася інформація про те, що Кремль планує включити до списку вимог до української сторони повернення до керування Україною колишнього президента Віктора Януковича, який 2014 року утік до Росії (за що й був позбавлений звання «президент України»).

Були навіть чутки про те, що Януковича привезли на територію Білорусі, де мали відбуватися російсько-українські переговори.

За кілька днів російські ЗМІ опублікували лист-звернення Януковича до президента України Володимира Зеленського. У цьому зверненні Янукович закликав українське нинішнє керівництво за будь-яку ціну зупинити війну та досягти мирної угоди із країною-агресором.