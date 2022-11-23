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Ізюм після рашистів. Синєгубов повідомив, як відновлюється місто

Альона Боженко
glavcom.ua
Ізюм після рашистів. Синєгубов повідомив, як відновлюється місто
В Ізюмі пошкоджено 80% будівель
фото:Max Strel/Facebook

Наразі у місті Ізюм тривають відновлювальні роботи

У результаті активних бойових дій в місті Ізюмі Харківської області, за попередніми підрахунками, пошкоджено чи знищено 80% будівель. Про це повідомив голова Харківської військової адміністрації Олег Синєгубов.

Також окупанти знищили і спецтехніку, що була на балансі комунальних підприємств Ізюму.

«У цьому питанні будемо звертатися по допомогу до територіальних громад Львівщини, Івано-Франківщини, Київщини та інших регіонів. Розраховуємо на підтримку, на жаль, Ізюм чи не найбільше постраждав від окупантів, місто знищене на 80%. Про це знають всі. Тому місцевій владі треба тісніше налагоджувати партнерство», – заявив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, попри значні руйнації та забруднення району вибухонебезпечними предметами, тривають відновлювальні роботи. Однією з перших почала відновлювати свою роботу «Укрпошта». Тепер до деокупованих громад повернулися відділення банків.

Нагадаємо,мМіністр внутрішніх справ України Денис Монастирський повідомив, що на територіях Харківської області, які деокупували від росіян, правоохоронці вже ексгумували понад 600 тіл загиблих цивільних громадян

23 вересня у звільненому місті Ізюм Харківської області закінчили ексгумацію з масового поховання убитих окупантами мешканців – загалом підняли 447 тіл, серед яких є діти. 

Теги: окупанти місто Ізюм війна

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