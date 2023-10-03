Одещина: правоохоронці оголосили підозру «злодію в законі» та шістьом кримінальним авторитетам
Злочинців підозрюють у вимаганні, веденні нелегального грального бізнесу, створенні та участі у злочинній організації
Правоохоронці Одеської області повідомили про підозру «злодію в законі» та його п’ятьом «ставленикам», а двох «смотрящих» затримали. Про це розповіли в пресслужбі ГУНП в Одеській області та Офісі генерального прокурора України.
Йдеться про «злодія в законі» із санкційного списку РНБО на прізвисько «Лавасогли-Батумський», його довірену особу та осіб з певними кримінальними статусами у злочинному середовищі. Поліцейські з прокурорами зібрали докази їхньої причетності до вимагання, нелегального грального бізнесу, створення та участі у злочинній організації.
За даними слідства, для контролю кримінального середовища в Одеській області «злодій в законі» на прізвисько «Лавасогли-Батумський» створив злочинну організацію, куди увійшли кримінальники з його найближчого оточення. Своїх представників він у різний період призначив так званими «смотрящими» за містами Чорноморськ та Ізмаїл, а також у місцях позбавлення волі. Саме вони відповідали за збір та розподіл коштів «злочинного общака», давали «дозвіл на роботу» злочинним групам, «кришували» незаконний бізнес, організовували злочинні зібрання.
На так званих «сходках» за участю свого лідера вони вирішували питання щодо координації злочинної діяльності. 29-30 вересня оперативники та детективи поліції оголосили сімом кримінальникам нові підозри. П’ятьом уже колишнім так званим «смотрящим» за Одеським СІЗО, за корпусом в ізоляторі, за містами Ізмаїл та Чорноморськ інкримінують участь в злочинній організації (ч. 5 ст. 255 ККУ), дії трьох із них додатково кваліфіковані як вимагання, а також незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор (ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 203-2 ККУ).
«Злодію в законі» із санкційного списку РНБО на прізвисько «Лавасогли-Батумський» та його довіреній особі – «кримінальному авторитетові» – заочно повідомили про підозру за ч. 5 ст. 255 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, Служба безпеки України провела на Миколаївщині масштабну спецоперацію, у результаті якої нейтралізувала ще одну російську агентурну мережу. До її складу входило 13 місцевих жителів, які працювали на ФСБ.
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