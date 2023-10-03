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Одещина: правоохоронці оголосили підозру «злодію в законі» та шістьом кримінальним авторитетам

glavcom.ua
Одещина: правоохоронці оголосили підозру «злодію в законі» та шістьом кримінальним авторитетам
В Одеській області злочинне угрупування отримало підозру
фото: Офіс генпрокурора

Злочинців підозрюють у вимаганні, веденні нелегального грального бізнесу, створенні та участі у злочинній організації

Правоохоронці Одеської області повідомили про підозру «злодію в законі» та його п’ятьом «ставленикам», а двох «смотрящих» затримали. Про це розповіли в пресслужбі ГУНП в Одеській області та Офісі генерального прокурора України.

Йдеться про «злодія в законі» із санкційного списку РНБО на прізвисько «Лавасогли-Батумський», його довірену особу та осіб з певними кримінальними статусами у злочинному середовищі. Поліцейські з прокурорами зібрали докази їхньої причетності до вимагання, нелегального грального бізнесу, створення та участі у злочинній організації.

За даними слідства, для контролю кримінального середовища в Одеській області «злодій в законі» на прізвисько «Лавасогли-Батумський» створив злочинну організацію, куди увійшли кримінальники з його найближчого оточення. Своїх представників він у різний період призначив так званими «смотрящими» за містами Чорноморськ та Ізмаїл, а також у місцях позбавлення волі. Саме вони відповідали за збір та розподіл коштів «злочинного общака», давали «дозвіл на роботу» злочинним групам, «кришували» незаконний бізнес, організовували злочинні зібрання.

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На так званих «сходках» за участю свого лідера вони вирішували питання щодо координації злочинної діяльності. 29-30 вересня оперативники та детективи поліції оголосили сімом кримінальникам нові підозри. П’ятьом уже колишнім так званим «смотрящим» за Одеським СІЗО, за корпусом в ізоляторі, за містами Ізмаїл та Чорноморськ інкримінують участь в злочинній організації (ч. 5 ст. 255 ККУ), дії трьох із них додатково кваліфіковані як вимагання, а також незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор (ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 203-2 ККУ).

«Злодію в законі» із санкційного списку РНБО на прізвисько «Лавасогли-Батумський» та його довіреній особі – «кримінальному авторитетові» – заочно повідомили про підозру за ч. 5 ст. 255 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, Служба безпеки України провела на Миколаївщині масштабну спецоперацію, у результаті якої нейтралізувала ще одну російську агентурну мережу. До її складу входило 13 місцевих жителів, які працювали на ФСБ.

 

Теги: Одеса злочинність

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