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СБУ нейтралізувала одну із найбільших агентурних мереж РФ за час війни (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
СБУ нейтралізувала одну із найбільших агентурних мереж РФ за час війни (фото)
Зловмисники збирали розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони
фото: пресслужба СБУ

Служба безпеки провела на Миколаївщині масштабну спецоперацію

Під Миколаєвом діяла одна із численних мереж російських агентів, до якої входило 13 інформаторів, яких розкрила Служба безпеки України. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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«Служба безпеки провела на Миколаївщині масштабну спецоперацію, у результаті якої нейтралізувала ще одну російську агентурну мережу. До її складу входило 13 місцевих жителів, які працювали на ФСБ», – йдеться в повідомленні.

  • зловмисники збирали розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони на території південного регіону;
  • вони коригували повітряні атаки РФ по житловій та соціальній інфраструктурі обласного центру;

«Координати українських об’єктів російські інформатори передавали до ФСБ через «зв’язкового». Ним виявився прокремлівський блогер Сергій Лебедєв, більш відомий під псевдонімом «Лохматий», – додали в СБУ.

Раніше повідомлялося, що СБУ по гарячих слідах затримала агентів РФ, які скоригували удар по Києву.

Теги: Миколаїв блогер СБУ державна зрада війна

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