Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія задіяла на фронті нове військове формування – британська розвідка

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росія задіяла на фронті нове військове формування – британська розвідка
Підрозділи двох маневрених компонентів армії, 67-ї мотострілецької дивізії та 164-ї окремої мотострілецької бригади, ведуть бойові дії на ділянці фронту між Донеччиною та Луганщиною
фото з відкритих джерел

У міноборони Британії зазначають, що новий узгоджений російський наступ найближчими тижнями малоймовірний.

Росія вперше задіяла частини своєї нової 25-ї загальновійськової армії. Формування розпочало рух в Україну з кінця серпня 2023 року. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, підрозділи двох маневрених компонентів армії, 67-ї мотострілецької дивізії та 164-ї окремої мотострілецької бригади, ведуть бойові дії на ділянці фронту на захід від Сєвєродонецька та Кремінної, вздовж кордону між Донецькою та Луганською областями.

За даними британської розвідки, з початку вторгнення Росія лише зрідка зберігала незадіяне угруповання розміром з армію, яка б потенційно могла скласти основу для нового великого наступального удару.

«З огляду на те, що 25-та армія розгортається частинами для посилення надмірно розтягнутої лінії, новий узгоджений російський наступ найближчими тижнями малоймовірний», – зазначили в міноборони Британії.

Триває 581-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 26 бойових зіткнень.

Теги: Велика Британія британська розвідка війна росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Андрій Курков поспілкувався з росіянкою Машею Гессен
Письменник Курков пояснив, яку шкоду несе російська мова для Українців
Вчора, 16:41
У Британії погоджуються, що в інтересах Заходу підтримувати Україну, щоб вона лишалась демократичною
Велика Британія підтримуватиме Україну незалежно від результатів виборів США
25 вересня, 04:12
Користувачі пишуть про влучання в Севастопольську ТЕЦ
В окупованому Севастополі пролунав потужний вибух
22 вересня, 18:02
Сили оборони відбивають ворожі атаки і відвойовують територію
Окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ в районі Андріївки – Генштаб
18 вересня, 07:11
Євген Федоров розробив законопроєкт для Держдуми, у якому пропонує відновити Російську імперію в межах колишнього СРСР
Депутат Держдуми підготував законопроєкт про відновлення СРСР
16 вересня, 22:33
Редкінський дослідний завод є одним з найстаріших підприємств хімічної промисловості в Росії
Росіяни заявили про атаку безпілотника по хімзаводу біля Москви, але є цікава деталь
13 вересня, 09:41
Українські ЗМІ та державні структури практикують написання «путін», «москва», «кремль» «росія» та «російська федерація» з маленької літери на знак зневаги
РФ чи рф? Міністр Лісовий спантеличив громадськість новим наказом
8 вересня, 09:15
За даними британської розвідки, нова навчальна програма РФ має три цілі
Кремль посилив військову пропаганду у школах – британська розвідка
6 вересня, 09:51
Бійці РДК здійснили рейд на Брянську область Росії
«Російський добровольчий корпус» повідомив деталі рейду на Брянщину
5 вересня, 00:32

Події в Україні

Росія задіяла на фронті нове військове формування – британська розвідка
Росія задіяла на фронті нове військове формування – британська розвідка
Загарбники будують пряме залізничне сполучення із Маріуполем, Волновахою і Донецьком (фото)
Загарбники будують пряме залізничне сполучення із Маріуполем, Волновахою і Донецьком (фото)
Виникла лісова пожежа, літній чоловік у лікарні: наслідки атаки РФ по Харківщині
Виникла лісова пожежа, літній чоловік у лікарні: наслідки атаки РФ по Харківщині
Росіяни зранку завдали авіаудару по Херсонщині. Наслідки уточнюються
Росіяни зранку завдали авіаудару по Херсонщині. Наслідки уточнюються
РФ знову вдарила по Дніпропетровщині: зайнялися пожежі, є поранені (фото)
РФ знову вдарила по Дніпропетровщині: зайнялися пожежі, є поранені (фото)
«Найстрашніша доба в моєму житті»: подробиці пожежі у санаторії, де відпочивали майже 150 дітей
«Найстрашніша доба в моєму житті»: подробиці пожежі у санаторії, де відпочивали майже 150 дітей

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
104K
Як бійці ставляться до Залужного? Командир снайперів відповів анекдотом
91K
Як може змінитися карта розселення українців після війни: прогноз соціологів
50K
Кремль показав командувача Чорноморського флоту Соколова: що не так із відео
30K
Як зміниться населення після війни: чотири невтішні прогнози від Інституту демографії
26K
ДБР відкрило справу проти мера Львова Садового
25K
Навести ракети на штаб Чорноморського флоту Україні допомогли російські офіцери – ЗМІ

Новини

Окупанти припинили атаки на трьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:09
Тепло і без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
Сьогодні, 04:37
27 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Тепло, місцями туман: прогноз погоди на 26 вересня
Вчора, 04:56
26 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:26
Українські воїни відбили кілька ворожих атак під Бахмутом – Генштаб
25 вересня, 07:50

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту