Росія задіяла на фронті нове військове формування – британська розвідка

Підрозділи двох маневрених компонентів армії, 67-ї мотострілецької дивізії та 164-ї окремої мотострілецької бригади, ведуть бойові дії на ділянці фронту між Донеччиною та Луганщиною

У міноборони Британії зазначають, що новий узгоджений російський наступ найближчими тижнями малоймовірний.

Росія вперше задіяла частини своєї нової 25-ї загальновійськової армії. Формування розпочало рух в Україну з кінця серпня 2023 року. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

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Як зазначається у зведенні, підрозділи двох маневрених компонентів армії, 67-ї мотострілецької дивізії та 164-ї окремої мотострілецької бригади, ведуть бойові дії на ділянці фронту на захід від Сєвєродонецька та Кремінної, вздовж кордону між Донецькою та Луганською областями.

За даними британської розвідки, з початку вторгнення Росія лише зрідка зберігала незадіяне угруповання розміром з армію, яка б потенційно могла скласти основу для нового великого наступального удару.

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«З огляду на те, що 25-та армія розгортається частинами для посилення надмірно розтягнутої лінії, новий узгоджений російський наступ найближчими тижнями малоймовірний», – зазначили в міноборони Британії.

Триває 581-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 26 бойових зіткнень.