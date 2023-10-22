Головна Думки вголос Олександр Невзоров
search button user button menu button
Олександр Невзоров Журналіст

Росіянам подобається, що ними править божевільний маніяк

glavcom.ua
Чим відвертіше Путін демонструє божевілля – тим більше захоплення викликає у росіян

Цивілізація так і не змогла підібрати до росіян «ключик»

Наступний «пакет» санкцій ЄС – забороняє постачання до РФ цвяхів, гайок, швейних голок та радіаторів опалення.

Але! Санкції, в ефективності яких впевнені ЄС та США – не справляють на Росію жодного враження.

Проблеми промисловості – байдужі населенню. Воно давно «забило» на економіку і не цікавиться її проблемами.

Воно змирилося з крадіжками влади, репресіями та беззаконням. Воно дозволяє себе вбивати на війні та садити.

Похорони, муки та приниження доставляють мешканцям Росії загадкову насолоду, невідому іншим народам.

Росіянам відверто подобається, що ними править божевільний маніяк. Чим відвертіше він демонструє божевілля – тим більше захоплення викликає.

Звичка «полювання за «дефіцитом», сформована совком – нікуди не поділася. Вона жива, здорова і є основою основ «імпортозаміщення».

Втім, завдяки будь-яким «Китаям» – легко створюється і ілюзія достатку.

Цивілізація так і не змогла підібрати до росіян «ключик». Не змогла розгадати того, що може реально злякати населення територій, що прокляті світом.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: санкції росія путін війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Організації сприяли розповсюдженню зброї масового знищення
США запровадили санкції проти компаній з Китаю, причетних до створення ракет
Вчора, 07:20
За минулу добу на Таврійському напрямку знищено 31 танк противника
На одному з напрямків ЗСУ за добу знищили рекордну кількість ворожої техніки
Вчора, 06:46
Бельгія стане першою країною, яка передасть Україні податки із заморожених активів РФ
Бельгія стане першою країною, яка передасть Україні податки із заморожених активів РФ
11 жовтня, 15:21
Британія з перших днів повномасштабної війни надає допомогу Україні
Британія надасть нову допомогу Україні: що увійде до пакету
11 жовтня, 07:24
РФ хоче використати напад бойовиків ХАМАС на Ізраїль для масштабної провокації
Росія передала ХАМАСу захоплену в Україні зброю – розвідка
9 жовтня, 12:53
Путін готується до подальших багатьох років бойових дій в Україні
Кремль готується до затяжної війни – британська розвідка
1 жовтня, 11:52
Окупанти запустили «шахеди» із території Криму
Окупанти запустили «шахеди» із території Криму
29 вересня, 20:57
На Хмельниччині поціновувачі російського шансону побили чоловіка через зауваження (відео)
На Хмельниччині поціновувачі російського шансону побили чоловіка через зауваження (відео)
28 вересня, 09:29
Андрій Медведєв
Екскомандира «Вагнера» Медведєва затримано в Норвегії
23 вересня, 14:54

Олександр Невзоров

Росіянам подобається, що ними править божевільний маніяк
Росіянам подобається, що ними править божевільний маніяк
Атака на Ізраїль. Чому Путін не подзвонив Нетаньягу
Атака на Ізраїль. Чому Путін не подзвонив Нетаньягу
Ув'язнення Ле Пен зруйнує всі проросійські політичні конструкції у Франції
Ув'язнення Ле Пен зруйнує всі проросійські політичні конструкції у Франції
Побут і звичаї путінських орків
Побут і звичаї путінських орків
Ердоган принизив Росію
Ердоган принизив Росію
Російський мазохізм та любов до Сталіна
Російський мазохізм та любов до Сталіна

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
39K
Візит Путіна в Китай: розвідка розповіла про наслідки
15K
Мобілізація в Україні: розвідка зробила заяву
15K
Скандальний Кацуба, який відкупився від тюрми, таємно добивається повного виправдання
12K
У Росії з’явилася нова форма мобілізації: розвідка розкрила подробиці
9322
22 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6296
Митрополит Московської церкви в Молдові Володимир написав гнівного листа патріарху Кирилу

Новини

За добу відбулося понад 80 бойових зіткнень – Генштаб
Сьогодні, 07:07
Російська атака на Харківщину, її наслідки: головне за ніч
Сьогодні, 06:45
Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 22 жовтня
Сьогодні, 03:51
22 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Переговори про повернення Москви до зернових угод не мають сенсу, – експерти
Вчора, 13:39
Понад 100 боїв за добу: ЗСУ відбили атаки окупантів на сімох напрямках
Вчора, 07:08

Прес-релізи

Психологічна підтримка для дружин військовослужбовців
Психологічна підтримка для дружин військовослужбовців
20 жовтня, 11:52
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту