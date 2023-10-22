Росіянам подобається, що ними править божевільний маніяк

Чим відвертіше Путін демонструє божевілля – тим більше захоплення викликає у росіян

Цивілізація так і не змогла підібрати до росіян «ключик»

Наступний «пакет» санкцій ЄС – забороняє постачання до РФ цвяхів, гайок, швейних голок та радіаторів опалення.

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Але! Санкції, в ефективності яких впевнені ЄС та США – не справляють на Росію жодного враження.

Проблеми промисловості – байдужі населенню. Воно давно «забило» на економіку і не цікавиться її проблемами.

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Воно змирилося з крадіжками влади, репресіями та беззаконням. Воно дозволяє себе вбивати на війні та садити.

Похорони, муки та приниження доставляють мешканцям Росії загадкову насолоду, невідому іншим народам.

Росіянам відверто подобається, що ними править божевільний маніяк. Чим відвертіше він демонструє божевілля – тим більше захоплення викликає.

Звичка «полювання за «дефіцитом», сформована совком – нікуди не поділася. Вона жива, здорова і є основою основ «імпортозаміщення».

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Втім, завдяки будь-яким «Китаям» – легко створюється і ілюзія достатку.

Цивілізація так і не змогла підібрати до росіян «ключик». Не змогла розгадати того, що може реально злякати населення територій, що прокляті світом.