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ЗСУ прокоментували нічні вибухи в Севастополі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ЗСУ прокоментували нічні вибухи в Севастополі
фото ілюстративне

Речниця «Півдня»: «Думаю, що результати всіх порадують»

Українські Збройні сили намагаються максимально знищити потенціал армії Російської Федерації. Наразі бойові дії ведуться і на території анексованого Криму. Про це повідомила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк в ефірі телемарафону.

«Їм постійно щось ввижається. Вони відчувають себе в Україні все глибше і глибше, розуміючи, що ми боремося за свої території, і що Крим – це Україна, і там ведуться бойові дії. Навіть тоді, коли їм здається, що там досить спокійно, і їхнє ПВО працює. Насправді, ситуація з нашого боку скоординована таким чином, що наша задача на даному етапі – максимально знищити потенціал ворога – все те, що він ще може застосувати», – наголосила вона.

Гуменюк зазначила, що напередодні росіяни вивели на бойове чергування два фрегати – це ракетоносії, споряджені 16 «Калібрами».

«Якусь обстановку в Чорному морі вони намагаються розвивати. Сили оборони мають реагувати. Поки що підбивати підсумки зарано, але думаю, що результати всіх порадують», – додала вона.

Раніше повідомлялося, що окупанти заявили про атаку безпілотних катерів у Чорному морі.

До слова, триває 608-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 55 бойових зіткнень. Протягом доби авіація Сил оборони завдала сім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та три – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ уражено вісім артилерійських засобів, чотири райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, станцію РЕБ, понтонно-мостову переправу противника, а також у двох районах здійснено дистанційне мінування місцевості.

Теги: Севастополь війна ЗСУ окупанти Крим

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