Під Миргородом прильот ракети: влада повідомила про наслідки
Окупанти зруйнували житло мирних жителів Полтавщини
Ворожа ракета вибухнула в Миргородському районі. Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.
«Пошкоджено девʼять приватних будинків», - розповів він.
За даними голови Полтавської ОВА, постраждалих немає.
Нагадаємо, у ніч на суботу, 7 жовтня, російські війська атакували Полтавщину. У Миргороді під час повітряної тривоги було чути звуки вибухів.
Також вночі в Одесі одразу після оголошення повітряної тривоги пролунали вибухи.
Згодом стало відомо, що РФ атакувала Одещину надзвуковими протикорабельними ракетами «Онікс». Ракети влучили у будівлю пансіонату в рекреаційний зоні та в зерносховище припортової інфраструктури.
Уламки ракет і вибухова хвиля спричинили пожежу в гаражному кооперативі. Також було пошкоджено кілька багатоквартирних будинків.
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