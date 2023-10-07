Під Миргородом прильот ракети: влада повідомила про наслідки

Окупанти зруйнували житло мирних жителів Полтавщини

Ворожа ракета вибухнула в Миргородському районі. Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

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«Пошкоджено девʼять приватних будинків», - розповів він.

За даними голови Полтавської ОВА, постраждалих немає.

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Нагадаємо, у ніч на суботу, 7 жовтня, російські війська атакували Полтавщину. У Миргороді під час повітряної тривоги було чути звуки вибухів.

Також вночі в Одесі одразу після оголошення повітряної тривоги пролунали вибухи.

Згодом стало відомо, що РФ атакувала Одещину надзвуковими протикорабельними ракетами «Онікс». Ракети влучили у будівлю пансіонату в рекреаційний зоні та в зерносховище припортової інфраструктури.

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Наслідки нічної атаки на Одещину фото: Сили оборони півдня України

Уламки ракет і вибухова хвиля спричинили пожежу в гаражному кооперативі. Також було пошкоджено кілька багатоквартирних будинків.