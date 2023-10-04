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МАГАТЕ підтвердило переведення енергоблоку ЗАЕС у «гарячий зупин»

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
МАГАТЕ підтвердило переведення енергоблоку ЗАЕС у «гарячий зупин»
Четвертий енергоблок ЗАЕС було переведено у «гарячий зупин»
фото з відкритих джерел

ЗАЕС знову використовує четвертий реакторний блок для вироблення пари

Четвертий енергоблок тимчасово захопленої росіянами Запорізької атомної електростанції було переведено у стан «гарячий зупин». Про це повідомляє Міжнародне агентство з атомної енергії. 

«Українська Запорізька атомна електростанція знову використовує четвертий реакторний блок для вироблення пари на об'єкті після ремонту витоку води, виявленого в середині серпня», – розповів сказав генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Завершивши минулої суботи переведення 4-го енергоблока з «холодного зупину» на «гарячий», ЗАЕС перевела 6-й енергоблок, який тимчасово виробляв таку пару, у «холодний зупин», якого було досягнуто вчора вранці.

Гроссі зазначив, що у вівторок нова група експертів МАГАТЕ прибула на ЗАЕС. Це вже дванадцята місія організації.

Нагадаємо, у серпні на ЗАЕС внаслідок виведення 4-го енергоблоку в «гарячий» стан в порушення умов ліцензії та вимог «Енергоатома» стався виток води з першого контура реактора в другий. Відтак окупаційне керівництво розпочало переведення 4-го енергоблоку ЗАЕС у стан «холодний зупин». 

Водночас окупанти повідомили, що планують перевести в гарячий режим шостий енергоблок, щоб продовжити виробництво пари на майданчику.

Раніше повідомлялося, що четвертий енергоблок Запорізької АЕС, який перебуває у стані гарячого зупину, продовжує працювати на 280°C, але не ремонтується. Через це він несе загрозу. 

Теги: окупанти МАГАТЕ Запорізька АЕС

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