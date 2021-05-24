«Наслідки будуть жахливими». Батьки Протасевича розповіли, як можна врятувати їхнього сина

Родина не знала, куди саме збирався летіти Роман, а про його затримання в Мінську батьки дізналися з телеграм-каналів

Сім'я примусово знятого з літака і арештованого в Білорусі опозиційного журналіста Романа Протасевича вважає, що його арешт був спланованою операцією, до якої готувалися кілька тижнів. Про це батько опозиціонера Дмитро Протасевич розповів в інтерв'ю «Радыё Свабода».

«Як колишній солдат скажу, що ця операція була продуманою, чітко готувалася не один день, а навіть тижні. Я повністю переконаний, що це була заздалегідь спланована операція, яка була ретельно підготовлена, і, напевно, не лише спецслужбами Білорусі», – заявив чоловік.

За його словами, перехоплення цивільного літака, який прямував з Афін до Вільнюса, було «терористичним актом». «Теракт жахливий не тому, що він стався, а через його наслідки. І вони набагато гірші, ніж сам теракт. Ми дуже переживаємо через те, що відбувається з нашим сином. На жаль, ми не знаємо, де він, що з ним», – сказав Дмитро Протасевич.

Перед вильотом з Афін до Вільнюса у Романа Протасевича два дні були проблеми зі зв'язком. Про це мати Романа Протасевича Наталя розповіла в коментарі Nexta Live.

«З самого ранку йому писала в інстаграм і в телеграм-канал, відповіді не було... І вчора, коли з ним листувалися, питала, чому не виходить на зв'язок, він відповів, що щось з сімкою сталося. Може щось там йому ще вчора заблокували», – розповіла Наталія Протасевич.

За її словами, родина не знала, куди саме збирався летіти Роман, а новина про його затримання в Мінську батьки дізналися з телеграм-каналів.

Наталя Протасевич попросила про допомогу і висловила надію на реакцію міжнародної спільноти на те, що відбувається з її сином.

Нагадаємо, у неділю білоруські силовики затримали засновника каналу Nexta Романа Протасевича після того, як змусили за допомогою винищувачів посадити в Мінську літак компанії Ryanair, на якому опозиціонер прямував з Афін до Вільнюса.

Побоюючись політичного переслідування, родина Протасевичів виїхала з Білорусі 8 місяців тому. Батько затриманого журналіста розповів, що син перебував на відпочинку і 23 травня мав прилетіти додому. На його думку, дії білоруської влади віддзеркалюють «стандарти минулого століття, коли ще існував Радянський Союз».

«Нинішня влада боїться незалежних журналістів, свободи слова, боїться, що якісь її дії стануть відомі світовій громадськості. Вони думають, (...) якщо ви заткнете журналістів, посадите всіх в тюрму, візьмете під контроль всі ЗМІ, ви зможете спокійно займатися темними справами, плюючи на громадську думку», – зазначив батько журналіста.

Він також прокоментував заклик низки держав до заборони польотів над Білоруссю.

Це, зауважує Протасевич, «сильно позначиться на «Белавіа», але санкції повинні стосуватися не лише авіасполучення».

«У першу чергу контролю над фінансовими потоками сім'ї Лукашенко і нинішніх чиновників. Напевно, у них є рахунки в зарубіжних банках, нерухомість. Можливий арешт, блокування акаунтів. Це зробить серйозний тиск», – підсумував батько Романа Протасевича.