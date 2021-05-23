Опозиція: Білорусь погрожувала збити літак Ryanair, якщо він не сяде у Мінську

Для того, щоб примусити літак Ryanair сісти, Білорусь підняла в повітря винищувачі МіГ-29

Винищувач-перехоплювач Білорусі подав маневром умовний сигнал пілотам лайнера авіакомпанії Ryanair: Слідуй за мною

Білоруська сторона через диспетчерів погрожувала збити літак Ryanair, якщо він не виконає екстрену посадку в Мінську.

Про це заявив у Telegram опозиціонер Павло Латушко.

«За нашими даними, білоруська сторона через диспетчерів погрожувала збити літак, якщо він не виконає екстрену посадку в Мінську», – сказав Латушко.

Він додав, що за даними Народного антикризового управління (НАУ), винищувач-перехоплювач Білорусі подав маневром умовний сигнал пілотам лайнера авіакомпанії Ryanair: Слідуй за мною.

«Капітан цивільного повітряного судна зобов'язаний був підкоритися. Капітан міг не підкоритися команді диспетчера, але при загрозі з боку військового літака – зобов'язаний», – додав опозиціонер.

Він також повідомив, що, за даними, якими володіє НАУ, до Вільнюса з Мінська не вилетіли два громадян Білорусі і чотири громадянина Росії.

Як відомо, Польща вимагає від ЄС негайних санкцій проти Лукашенка за захоплення літака. Також Україна вимагає від Білорусі негайно звільнити Олега Протасевича.

Сьогодні зранку стало відомо про те, що в аеропорту Мінська екстрено сів літак Ryanair через повідомлення про вибухівку на борту.

Згодом стало відомо, що білоруські силовики затримали колишнього головного редактора Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича, що знаходився на його борту. Для того, щоб примусити літак сісти, в повітря були підняті винищувачі МіГ-29.

При цьому незадовго до вильоту Протасевич повідомив про стеження за ним у аеропорту Афін.

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська наголошує, що оскільки Протасевич звинувачується у тероризмі, на батьківщині йому може загрожувати смертна кара.

Народний депутат України від партії «Слуга народу» Євгеній Шевченко розмістив після затримання схвальний пост щодо білоруського президента на своїй сторінці у Facebook.

Також нардеп Ілля Кива привітав білоруські спецслужби із «блискучою операцією» із затримання Протасевича.