Польща вимагає від ЄС негайних санкцій проти Лукашенка за захоплення літака

Білоруські силовики у неділю затримали засновника каналу Nexta Романа Протасевича після екстреної посадки у Мінську літака, який летів рейсом Афіни-Вільнюс4

«Захоплення цивільного літака є безпрецедентним актом державного тероризму, який не може залишитися безкарним», – заявив прем’єр Польщі

Польща ініціює розширення програми завтрашнього саміту ЄС пунктом про введення негайних санкцій проти режиму Олександра Лукашенка за «захоплення цивільного літака» у Мінську.

Про це у Тwitter написав глава польського уряду Матеуш Моравецький.

«Я звернувся до президента Європейської Ради про розширення програми завтрашнього саміту Європейської Ради пунктом про негайне введення санкцій проти режиму Олександра Лукашенка. Захоплення цивільного літака є безпрецедентним актом державного тероризму, який не може залишитися безкарним», – написав Моравецький.

Як відомо, Україна вимагає від Білорусі негайно звільнити Олега Протасевича.

Сьогодні зранку стало відомо про те, що в аеропорту Мінська екстрено сів літак Ryanair через повідомлення про вибухівку на борту.

Згодом стало відомо, що білоруські силовики затримали колишнього головного редактора Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича, що знаходився на його борту. Для того, щоб примусити літак сісти, в повітря були підняті винищувачі МіГ-29.

При цьому незадовго до вильоту Протасевич повідомив про стеження за ним у аеропорту Афін.

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська наголошує, що оскільки Протасевич звинувачується у тероризмі, на батьківщині йому може загрожувати смертна кара.

Народний депутат України від партії «Слуга народу» Євгеній Шевченко розмістив після затримання схвальний пост щодо білоруського президента на своїй сторінці у Facebook.