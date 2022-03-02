Apple відрізає Росію від своїх товарів і сервісів

Всі послуги Apple в Росії будуть обмежені

Компанія Apple підтримує Україну в боротьбі проти російської агресії

Apple стала ще однією великою компанією, що припиняє продажі в Росії у відповідь на російське вторгнення в Україну. Про це повідомляє BBC.

Виробник iPhone і Macbook заявив, що глибоко переймається російським вторгненням і виступає на підтримку тих, хто страждає внаслідок насильства.

Apple Pay та інші послуги, такі як Apple Maps, будуть обмежені.

Мобільні банківські програми російською, такі як додаток банку ВТБ, скоро можуть перестати функціонувати на пристроях з операційною системою Apple iOS.

Нагадаємо, минулого тижня віцепрем'єр-міністр України Михайло Федоров опублікував у «Твіттері» відкритий лист до керівництва Apple із закликом відрізати Росію від товарів та сервісів компанії, а також від App Store.

Нагадаємо, американський авіаконцерн Boeing оголосив про призупинення основних операцій у Росії.

Як відомо, російські банки відключено від системи Mastercard. Після відключення від платіжної системи Mastercard картки російських банків не працюватимуть за кордоном та на зарубіжних інтернет-магазинах.

До слова, Росія мститься всьому світу: заборонила польоти авіакомпаніям із 36-ти країн.

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