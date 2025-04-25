Китай без офіційних повідомлень почав скасовувати мита на американські товари – CNN

Раніше повідомлялося, що Пекін розглядає призупинення мит на деякі американські товари

Тарифи на вісім видів інтегральних схем, які охоплюють більшість напівпровідників, за винятком мікросхем пам'яті, були скасовані до нуля

Китай непублічно скасував додаткові мита у розмірі 125% на деякі напівпровідники, вироблені у США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Офіційного оголошення з боку китайської влади поки не було, проте імпортні агентства, з якими говорило видання, дізналися про зміни під час оформлення вантажів на митниці у четвер, 24 квітня.

«Ми дізналися про це лише після того, як подали декларацію – без цього ми б не дізналися. Новина зараз поширюється, як пожежа», – каже менеджер імпортного агентства Zhengnenliang Supply Chain Чен Шаолін.

Співрозмовники агентства зазначили, що тарифи на вісім видів інтегральних схем, які охоплюють більшість напівпровідників, за винятком мікросхем пам'яті, були скасовані до нуля.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп пообіцяв знизити мита на товари з Китаю. Політик підкреслив, що у нього «дуже добрі стосунки» з китайським лідером Сі Цзіньпіном. Згодом стало відомо, що китайський уряд розглядає призупинення мита на деякі американські товари.

Як відомо, президент США Дональд Трамп 2 квітня підписав указ про введення «взаємного» мита на імпорт з інших країн, внаслідок чого проти Китаю заробила одна з найвищих ставок – сукупно 54%. Це призвело до різкої ескалації торгової війни між двома країнами. Наразі мито для китайських експортерів у США досягло 145%, а ставка для американських постачальників у КНР – 125%.

Тим часом влада КНР ухвалила рішення про призупинення в умовах торгової війни зі США експорту деяких рідкісноземельних металів і магнітів, що може негативно позначитися на світовій автомобільній, напівпровідниковій та аерокосмічній промисловості.

До слова, Китай висловив готовність до початку торговельних переговорів зі США, але висуває до адміністрації Дональда Трампа низку вимог.