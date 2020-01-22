Імпічмент Трампа: у Сенаті назвали терміни завершення слухань



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Процес імпічменту у Сенаті США може затягнуться, так як демократи хочуть допитати велику кількість свідків

Сторонам звинувачення й захисту дали по три дні на висловлення вступних аргументів

Лідер республіканської більшості в Сенаті Мітч Макконнелл вніс зміни до своєї резолюції, яка визначає порядок проведення процесу з імпічменту президента США в верхній палаті Конгресу.

Про це повідомляє The Hill із посиланням на документ, який отримало у своє розпорядження.

«Макконнелл в останню хвилину вніс зміни до своєї резолюції щодо судового процесу з імпічменту Трампа, щоб дати сторонам (звинувачення й захисту – ред.) по три дні на висловлення їхніх вступних аргументів, загальна тривалість яких може бути не більше 24 годин», - зазначається в повідомленні.

До цього кожній стороні надавалося два дні по 12 годин, що означало би проведення слухань пізно вночі.

Резолюція також дозволяє кожній стороні обрати, скільки людей може виступити з аргументами.

Мітч Макконнелл також сподівається, що судовий процес щодо імпічменту Трампа завершиться за 10 днів, додає CNN.

Звертаючись до Сенату, Макконнелл зазначив, що процес може затягнуться, так як демократи хочуть допитати велику кількість свідків.

Як відомо, демократи в Сенаті США вимагають внесення до графіку судового процесу з імпічменту Трампа пункту зі слуханнями додаткових свідків, які можуть надати більше деталей про незаконне затримання військової допомоги Україні.

У вівторок, 21 січня, в Сенаті США почався судовий процес щодо імпічменту президента США Дональда Трампа.

Президент США Дональд Трамп відхиляє висунуті проти нього звинувачення в рамках справа про імпічмент.

Демократи тиснуть на Сенат, щоб викликати Льва Парнаса, який оприлюднив ряд резонансних свідчень щодо спроб Білого дому тиснути на Україну, на слухання до Сенату США у якості свідка в процесі імпічменту.

Також повідомлялося, що Палата представників США оприлюднила документи від Парнаса, які підтверджують інформацію про стеження за колишнім послом США в Україні Марі Йованович. Вони також доводять існування контактів між Парнасом та помічником конгресмена-республіканця з Палати представників Девіна Нуньєса.