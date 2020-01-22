Імпічмент Трампа: демократи наполягають на залученні додаткових свідків



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21 січня в Сенаті США почався судовий процес щодо імпічменту президента США Дональда Трампа

Конгресмен Шифф наголосив, що ті, кому Трамп забороняв брати участь у слуханнях з імпічменту в Палаті представників, самі бажають виступити зі свідченнями в Сенаті

Демократи в Сенаті США вимагають внесення до графіку судового процесу з імпічменту Трампа пункту зі слуханнями додаткових свідків, які можуть надати більше деталей про незаконне затримання військової допомоги Україні.

Про це заявив у вівторок під час виступу в Сенаті «менеджер з імпічменту», голова Розвідувального комітету Палати представників Адам Шифф.

«Хоча ми маємо багато запитань до резолюції (щодо графіку проведення імпічменту в Сенаті – ред.), я почну з одного найбільшого недоліку. У резолюції не передбачено застосування повісток (для виклику свідків і документів – ред.), щоби отримати додаткові докази», - заявив законодавець.

При цьому він підкреслив, що президент та його захист, користуючись республіканською більшістю в Сенаті, продовжують блокувати можливості для американського народу дізнатися правду про вину або невинність глави Білого дому. Шифф наголосив, що ті, кому Трамп забороняв брати участь у слуханнях з імпічменту в Палаті представників, самі бажають виступити зі свідченнями в Сенаті. Як наприклад ексрадник Трампа з питань нацбезпеки Джон Болтон.

«Менеджер з імпічменту» також згадав прізвище Лева Парнаса, «який надав документальні докази, що пояснюють дії (особистого адвоката Трампа – ред.) Джуліані від імені президента, а також підтверджують свідчення посла Сондленда про те, що всі були в курсі».

Крім того, законодавець наголосив на доцільності проведення слухань у якості додаткових свідків з в.о. глави адміністрації Білого дому Міком Малвені, держсекретарем США Майклом Помпео та іншими посадовцями.

Шифф вважає, що нові документальні свідчення «викликають тривогу» у питання, чому президент Трамп без пояснень «незаконно припинив військову підтримку Україні, яка є союзницею США, і яка протистоїть військовій агресії з боку Росії».

Як відомо, у вівторок, 21 січня, в Сенаті США почався судовий процес щодо імпічменту президента США Дональда Трампа.

Президент США Дональд Трамп відхиляє висунуті проти нього звинувачення в рамках справа про імпічмент.

Демократи тиснуть на Сенат, щоб викликати Льва Парнаса, який оприлюднив ряд резонансних свідчень щодо спроб Білого дому тиснути на Україну, на слухання до Сенату США у якості свідка в процесі імпічменту.

Також повідомлялося, що Палата представників США оприлюднила документи від Парнаса, які підтверджують інформацію про стеження за колишнім послом США в Україні Марі Йованович. Вони також доводять існування контактів між Парнасом та помічником конгресмена-республіканця з Палати представників Девіна Нуньєса.

Нагадаємо, МВС та посольство США спільно розслідуватимуть можливе стеження за Йованович.

Джерело: Укрінформ