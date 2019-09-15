Помічник держсекретаря США зібрався у Москву



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В.о. помічника держсекретаря США Філіп Рікер

Філіп Рікер перебуватиме в Москві 17-18 вересня

Виконувач обов'язків помічника держсекретаря США, який відповідає, зокрема, за російсько-український напрям, Філіп Рікер наступного тижня відвідає Берлін і Москву, де проведе зустрічі з урядовцями.

Про це поінформували в неділю в Державному департаменті США, повідомляє «Укрінформ».

«Виконувач обов'язків помічника державного секретаря з питань європейських та євразійських питань Філіп Рікер здійснить візити до Берліна й Москви 16-18 вересня для зустрічей з вищими посадовими особами та для участі у ключових заходах»,- зауважили в зовнішньополітичному відомстві.

Відомо, що Рікер перебуватиме в Москві 17-18 вересня. Там заплановані, зокрема, його зустрічі з представниками уряду «для обговорення двосторонніх відносин», а також з представниками суспільства, зауважили в Держдепі.

Перед цим Рікер відвідає Берлін, де разом із заступником держсекретаря з політичних питань Девідом Хейлом представлятиме США на Другому стратегічному діалозі США-Німеччина.

Сторони обговорять американсько-німецьке співробітництво «у вирішенні широкого кола глобальних проблем безпеки». Це стане продовженням першого стратегічного діалогу країн, що відбувся в березні 2019 року в Вашингтоні, уточнили в Держдепартаменті США.

До слова, спецпредставник Сполучених Штатів з питань України Курт Волкер найближчим часом зустрінеться з помічником президента Російської Федерації Владиславом Сурковим.