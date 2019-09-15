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    У світі

    Помічник держсекретаря США зібрався у Москву

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    В.о.&nbsp;помічника держсекретаря США Філіп Рікер&nbsp; - Помічник держсекретаря США зібрався у Москву
    В.о. помічника держсекретаря США Філіп Рікер 

    Філіп Рікер перебуватиме в Москві 17-18 вересня

    Виконувач обов'язків помічника держсекретаря США, який відповідає, зокрема, за російсько-український напрям, Філіп Рікер наступного тижня відвідає Берлін і Москву, де проведе зустрічі з урядовцями.

    Про це поінформували в неділю в Державному департаменті США, повідомляє «Укрінформ».

    «Виконувач обов'язків помічника державного секретаря з питань європейських та євразійських питань Філіп Рікер здійснить візити до Берліна й Москви 16-18 вересня для зустрічей з вищими посадовими особами та для участі у ключових заходах»,- зауважили в зовнішньополітичному відомстві.

    Відомо, що Рікер перебуватиме в Москві 17-18 вересня. Там заплановані, зокрема, його зустрічі з представниками уряду «для обговорення двосторонніх відносин», а також з представниками суспільства, зауважили в Держдепі.

    Перед цим Рікер відвідає Берлін, де разом із заступником держсекретаря з політичних питань Девідом Хейлом представлятиме США на Другому стратегічному діалозі США-Німеччина.

    Сторони обговорять американсько-німецьке співробітництво «у вирішенні широкого кола глобальних проблем безпеки». Це стане продовженням першого стратегічного діалогу країн, що відбувся в березні 2019 року в Вашингтоні, уточнили в Держдепартаменті США.

    До слова, спецпредставник Сполучених Штатів з питань України Курт Волкер найближчим часом зустрінеться з помічником президента Російської Федерації Владиславом Сурковим.

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