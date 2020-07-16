Імпорт газу. Україна поставила рекорд за останні п'ять років



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Блакитне паливо надходить в Україну виключно з країн Європейського Союзу

Імпорт газу в Україну досягнув рекордних 8 млрд кубометрів

З початку 2020 року Оператор ГТС України транспортував до України на замовлення своїх клієнтів 8,056 млрд куб. м природного газу, що на чверть більше ніж за такий самий період торік та є рекордним показником за останні 5 років.

Про це повідомляє Управління корпоративних комунікацій ТОВ «Оператор ГТС України».

Зокрема транспортовано газу:

з Польщі – 1,043 млрд куб. м,

зі Словаччини – 4,605 млрд куб. м,

з Угорщини – 2,408 млрд куб. м.

Зазначається, що 54% від всіх обсягів були імпортовані до України через віртуальний реверс, який став доступний з початком 2020 року.

А саме:

з Польщі – 1,0 млрд куб. м,

з Угорщини – 1,3 млрд куб. м,

зі Словаччини – 219 млн куб. м

З 1 січня 2020 року 56%, або 4,5 млрд куб. м, імпортованих обсягів були направлені в підземні газосховища для зберігання на «митному складі». Із них 36% надійшли в режимі shorthaul.

Також повідомляється, що за першу половину липня обсяги імпорту склали 1,026 млрд куб. м, що на 21% (або 175 млн куб. м) більше ніж за аналогічний показник минулого року.

«Таке підвищення імпорту пов’язане із значним ростом попиту з боку європейських компаній на зберігання газу в українських газосховищах в режимі «митний склад». Через заповненість європейських сховищ та привабливі тарифи і послуги, в цьому році Україна б’є рекорди по закачуванню газу в ПСГ та робить важливий крок до становлення як європейського газового хабу», - повідомили в ТОВ «Оператор ГТС України».

Станом на сьогодні блакитне паливо надходить виключно з країн Європейського Союзу, Україна не імпортує газ з Російської Федерації з листопада 2015 року.

Як повідомлялося, російський «Газпром» отримав чистий збиток в першому кварталі 2020 року в розмірі 116 мільярдів рублів ($1,6 млрд) порівняно з 536 мільярдами рублів ($7,5 млрд) чистого прибутку роком раніше.