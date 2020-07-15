Нові розрахунки за природний газ: експерт пояснив, як зміняться платіжки



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Рада схвалила за основу законопроєкт про облік газу у кіловат-годинах

Запровадження енергетичної системи вимірювання обсягів газу насамперед надає споживачу право платити справедливу ціну за якість товару

Нещодавно Верховна Рада України прийняла у першому читанні законопроєкт, який передбачає запровадження на ринку природного газу обліку та розрахунків за обсягом газу в одиницях енергії.

Провідний експерт енергетичних програм Українського центру економічних і політичних досліджень ім. О. Разумкова Максим Білявський пояснює, що розрахунки за вітчизняне паливо відбуваються на підставі отриманих кубічних метрів, а за газ, що продається на торговельних майданчиках ЄС, – у кіловат-годинах, тобто в європейських країнах це паливо вимірюють не в обсягах, а в теплових одиницях.

Тобто фактично енергетичні ринки ЄС говорять мовою енергетичних одиниць, а Україна – мовою метричних і до того ж використовує перекладача, який не завжди може якісно перекласти з однієї мови на іншу. Перехід означає, що наша країна перейде на одиниці вимірювання, що діють у Європі, і тим самим спростить собі життя.

Переведення кубічних метрів у кіловат-години на кордоні означає не просто математичні незручності, а дає можливість для певних маніпуляцій. Саме тому уніфікація одиниць вимірювання з ЄС насправді може принести значно більше користі, ніж видається, якщо не заглиблюватися в тему.

Запровадження енергетичної системи вимірювання обсягів газу насамперед надає споживачу право платити справедливу ціну за якість товару. Адже якщо він споживатиме природний газ, нижча теплота згорання якого буде становити 7600 ккал/куб. м, то платитиме менше, ніж за 8200 ккал/куб. м. Водночас він зауважує, що збільшення калорійності газу не завжди призводить до зменшення його витрат, тому що чим жирніший, калорійніший газ, тим потрібно більше витратити повітря і роботи на його спалювання. І цей фізичний принцип, на його переконання, має бути врахований під час формування ціни.

Водночас вимоги до якості ресурсу, який постачається споживачам, – зростають. Це означає, що наші газовидобувні компанії будуть змушені вкладати більше грошей, щоб давати товар відповідної якості, продовжує Максим Білявський.

Дата остаточного впровадження буде залежати від державної політики по даному законопроєкту. Він може бути прийнятий, але важливо, чи матимуть контролюючі органи відповідні інструменти впливу, аби той чи інший учасник ринку дотримувався цього закону.

«Прийняти такий закон буде недостатньо, аби запрацювала вся система», – переконаний Максим Білявський.

Водночас, на його думку, з 1 жовтня, тобто в поточному опалювальному сезоні, система таки може перейти на енергетичну методику.