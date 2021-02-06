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    Імпортом струму з Росії займаються колаборанти – Тарас Чорновіл

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    Єдина допустима співпраця з країною-агресором в умовах війни в енергетичній сфері &ndash; це транзит російських енергоносіїв в Європу&nbsp;&ndash; Тарас Чорновіл - Імпортом струму з Росії займаються колаборанти – Тарас Чорновіл
    Єдина допустима співпраця з країною-агресором в умовах війни в енергетичній сфері – це транзит російських енергоносіїв в Європу – Тарас Чорновіл

    «З Росією торгують колаборанти і торгували колаборанти», – наголосив екс-нардеп

    Закупівля електричної енергії з Росії в умовах збройної агресії цієї країни проти України називається колаборанством. Про це заявив екс-народний депутат, політик Тарас Чорновіл в ефірі телеканалу «Прямий».

    «З Росією торгують колаборанти і торгували колаборанти. Те, що зараз постійно зростає (імпорт – прим.), ми умисно гробимо ядерну енергетику, для того, щоб пустити російську електрику – оце й називається колаборантство», – заявив Чорновіл.

    Він наголосив, єдина допустима співпраця з країною-агресором в умовах війни в енергетичній сфері – це транзит російських енергоносіїв в Європу.

    «Є крайня єдина точка – критичний імпорт, або єдина точка – це наші зобов’язання перед Європейським Союзом, де ми виконуємо транзитну функцію. Все, крапка, на цьому зупинилися», – додав екс-нардеп.

    Нагадаємо, з 1 лютого Україна розпочала імпорт електричної енергії з Росії завдяки поправці нардепа Андрія Геруса. За перший тиждень обсяг імпорт з РФ зріс більш ніж удвічі. Всього з початку місяця Україна придбала у Росії 8,5 млн кВт годин електричної енергії.

    Голова НКРЕКП Валерій Тарасюк під час виступу в Верховній Раді публічно захищав імпорт струму із Росії. Пізніше він пригрозив віяловими відключеннями у випадку заборони російського імпорту.

    Теги: депутат імпорт електроенергія транзит Україна
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