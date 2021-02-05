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    Економіка та фінанси

    Імпорт струму з Росії за добу збільшився удвічі, – нардеп

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    Всього з початку місяця у Росії було закуплено понад 6 млн кВт годин - Імпорт струму з Росії за добу збільшився удвічі, – нардеп
    Всього з початку місяця у Росії було закуплено понад 6 млн кВт годин

    Україна розпочала імпорт електроенергії з Росії 1 лютого 2021 року

    5 лютого Україна удвічі збільшила обсяг імпорту електричної енергії з Росії.

    Про це повідомив народний депутат Михайло Бондар.

    «Сьогодні імпорт електроенергії з Росії зріс рівно в 2 рази. Ще вчора ми купували у Путіна 1 млн кВт годин, сьогодні – оплатили уже 2 млн кВт», – повідомив нардеп.

    Винними у відкритті імпорту і зменшенні внутрішнього виробництва Бондар назвав керівництво Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг.

    «Чергове досягнення НКРЕКП – молодці, правильним шляхом ідуть. Ще трішки і можна закривали шахти на Заході та Сході України, щоб не заважали тут Путіну», – підсумував Михайлов Бондар.

    Нагадаємо, Україна розпочала імпорт електроенергії з Росії 1 лютого 2021 року. Всього з початку місяця було закуплено понад 6 млн кВт годин.

    Поставки російської електроенергії через Білорусь розпочалися ще в січні 2021 року.

    Голова НКРЕКП Валерій Тарасюк під час виступу в Верховній Раді публічно захищав імпорт струму із Росії. Пізніше він пригрозив віяловими відключеннями у випадку заборони російського імпорту.

    Теги: Білорусь Росія НКРЕКП імпорт електроенергія
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