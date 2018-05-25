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    Інцидент з вбивством в Одесі: у поліції прокоментували ситуацію щодо винуватості Стерненка

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    Сергій Стерненко - Інцидент з вбивством в Одесі: у поліції прокоментували ситуацію щодо винуватості Стерненка
    Сергій Стерненко

    При цьому Форостяк підкреслив, що «це питання до слідства та прокуратури»

    Одеського активіста, керівника громадської організації «Небайдужі» Сергія Стерненка, на якого 24 травня був скоєний напад, і в результаті один з нападників отримав смертельні травми, можуть звинуватити у перевищенні самооборони.

    Про це в Facebook написав радник начальника Головного управління Нацполіції в Одеській області Руслан Форостяк.

    «Чи загрожує активісту Сергію Стерненку звинувачення у перевищенні самооборони, чи навіть гірше? Цілком допускаю, що дослідивши обставини, може трапитись і таке...» - зазначив Форостяк.

    При цьому він підкреслив, що «це питання до слідства та прокуратури».

    «Я намагаюсь бути об'єктивним, тим більше що, незважаючи на стосунки особисто з Сергієм, я досить прихильно ставився до деякої його громадської діяльності, але…» - підкреслив радник начальника Головного управління Нацполіції в Одеській області.

    Нагадаємо, 24 травня одеський активіст Стерненко повідомив, що на нього здійснили замах. Одного чоловіка Стерненко смертельно поранив ножем, а другий втік. Згодом поліція встановила місцезнаходження і затримала другого учасника інциденту.

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