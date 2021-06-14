У США введено майже 310 млн доз вакцин від коронавірусу

У США повністю вакцинована майже половина населення

У США станом на ранок 14 червня введено майже 310 млн доз вакцин від коронавірусу. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на дані центри з контролю і профілактики захворювань США (CDC).

У країні повністю вакцинована майже половина населення.

Станом на ранок 14 червня в США ввели 309 322 545 доз вакцини від Covid-19 і розподілили 374 398 105 доз.

У CDC повідомили, що 174 234 573 людини отримали хоча б одну дозу, тоді як 144 919 339 чоловік повністю вакциновані.

Підрахунок станом на 6:00 ранку (за тихоокеанським часом) CDC включає дводозові вакцини Moderna (MRNA.O) і Pfizer / BioNTech (PFE.N), а також однодозову Johnson & Johnson (JNJ.N).

Як відомо, у ЄС «ковід-сертифікат» почав працювати з 1 червня. Його почали видавати вже сім країн: Болгарія, Чехія, Данія, Німеччина, Греція, Хорватія та Польща. Остаточно впровадити документ у Європейському Союзі планували із 15 червня.

Своєю чергою, Україна пускатиме іноземців із ковід-паспортами, але не на всі вакцини.

Зазначимо, що ВООЗ наразі затвердила використання вакцин Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Sinopharm та Sinovac. В Україні роблять щеплення вакцинами Pfizer/BioNTech, AstraZeneca різних виробників та CoronaVac.

Зазначимо, міжнародне свідоцтво про вакцинацію не є «ковідним сертифікатом» чи «паспортом». У свідоцтві вказується лише інформацію про щеплення, натомість у сертифікаті вказуватимуть також інформацію про негативні ПЛР-тести або одужання від Covid-19.

«Ковідні сертифікати» планують запустити в Україні до 1 липня. У МОЗ запевняли, що український сертифікат буде сумісним із європейськими. Окрім Угорщина, Молдова й Туреччина також погодилися визнавати українські сертифікати.

Також міністр охорони здоровʼя України Віктор Ляшко повідомив, що українці, які вакцинуються китайською вакциною від коронавірусу Sinovac, отримають міжнародний сертифікат про вакцинацію.