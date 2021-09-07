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    Фінансовий аналітик спрогнозував інфляцію і знецінення долара

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    Долар впаде через здешевлення залізної руди - Фінансовий аналітик спрогнозував інфляцію і знецінення долара

    Долар впаде через здешевлення залізної руди

    Фото з відкритих джерел

    Восени середньорічна інфляція досягне двозначного рівня

    Курс долара в Україні може підскочити. В цілому ж, ситуація у 2021 році може бути не такою благополучною, як минулої осені. Такий прогноз «Главреду» озвучив економіст, фінансовий аналітик Олексій Кущ.

    За його словами, якщо порівнювати сировинний експорт та імпорт в минулому і нинішньому році, то зараз ситуація погіршується у зв'язку з тим, що вартість залізної руди обвалилася з $220 до $160. Ця ціна впливає на всю лінійку продукції металургійного комплексу.

    «Тому курс буде схильний до девальвації, хоч і несуттєвої – буде традиційне зимове повернення до 28 гривень за долар, яке ми спостерігали останнім часом», – зазначив аналітик.

    «Восени ми будемо бачити вихід середньорічної інфляції на двозначний рівень (понад 10%). Звичайно, не 20%, але 1-2% відсотка зростання ми явно побачимо», - резюмував аналітик.

    Нагадаємо, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 6 вересня, на 9,49 коп. до 26,9298 UAH/USD.

    До слова, колишній президент США Дональд Трамп назвав вкладення в криптовалюту «потенційною катастрофою».

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    Теги: інфляція економіка імпорт
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    Фінансовий аналітик спрогнозував інфляцію і знецінення долара